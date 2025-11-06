Seleção feminina de handebol convoca brasiliense para o Mundial

Kelly Rosa chegará ao Mundial com o peso de uma participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 - (crédito: Alexandre Loureiro/COB)

Figurinha do álbum da Seleção Brasileira de handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a brasiliense Kelly Rosa está convocada para defender o país no Campeonato Mundial da modalidade, de 26 novembro a 14 de dezembro, na Alemanha e na Holanda.

A lista com 18 jogadoras foi anunciada nesta quinta-feira (6/11) pelo treinador Cristiano Rocha. Kelly Rosa nasceu em 25 de janeiro de 2004, no Lago Sul, mas foi criada em Sobradinho. Armadora, conheceu o handebol por meio da família. Kelly faz parte de uma família de apaixonados por handebol. O pai, André Lemos Rosa, é educador físico e treinador. O irmão mais novo, Lucas André, segue os mesmos passos.

Apesar de ter nascido no Distrito Federal e vivido parte da infância no quadradinho, Kelly se mudou aos seis anos para Caldas Novas (GO). No município, a mais de 320km de distância da capital, começou a viver de fato o handebol. Hoje, aos 21 anos, a brasiliense pode ser considerada um fenômeno. A carreira profissional segue o caminho inverso da maioria das jogadoras. Apesar de ter feito categorias de base no Brasil, a jornada profissional começou a ser vivenciada do outro lado do Oceano Atlântico. O primeiro desafio como "gente grande" foi na Espanha.

Na Europa, defendeu o Sporting La Rioja e o CB Elche. Hoje, está na Hungria, vestindo as cores Dunaújvárosi Kohász KA. "Muita gente falava que eu deveria jogar uma liga nacional nível adulto antes à Europa. Por mim mesma, eu teria ido para a Eurocopa com 16 anos, quando recebi a primeira oferta. Pulei essa etapa, mas vi que foi muito bom para entrar em um nível maior, com pessoas mais experientes. É um desafio grande, mas está gerando frutos", contou ao Correio.

A preparação da Seleção Brasileira para o Mundial Feminino começa em 17 de novembro, com treinamentos conjunto com a equipe nacional holandesa. Cinco dias depois, fará amistoso contra as anfitriãs e, em seguida, embarca para Metzingen, na Alemanha, onde fará os últimos ajustes para a competição. A Seleção Brasileira está no Grupo G do Mundial e enfrentará Cuba no dia 27, República Tcheca em 29/11 e Suécia em 1º/12.

Contra Cuba, o Brasil tem mantido a superioridade nas competições continentais. A seleção venceu as cubanas nas fases de grupos dos Jogos Pan-Americanos de 2019 e 2023. O duelo contra a República Tcheca será o primeiro desde a última rodada da segunda fase do Mundial de 2023. Na ocasião, o Brasil venceu por 30 x 27, mas foi eliminado no saldo de gols. A Suécia traz lembranças olímpicas: derrotou o Brasil nas fases de grupos dos Jogos Pequim-2008 e Tóquio-2020, em partidas decisivas que custaram a classificação às quartas de final.

Esta será a terceira participação do Brasil sob o comando do técnico Cristiano Rocha. Em 2021, levou o país ao sexto lugar. Dois anos depois, fechou a campanha em nono.

A convocação para o Mundial tem mescla entre experiência e renovação. Das 18 convocadas, cinco disputarão pela primeira vez o torneio mais relevante da temporada — Jamily Felix, Maria Grasielly, Micaela Rodrigues, Milena Maria e Sabryne Santos.

Outra novidade é o retorno de Alexandre, após a ausência nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A ponta-direita, destaque na campanha do título inédito do Brasil em 2013, participou de cinco edições do megaevento: Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020. Também se orgulha dos 134 marcados, que a colocam como maior artilheira da história da competição.

“Temos um grupo competitivo, com jogadoras adversárias que atuam nas principais ligas do mundo. A estreia contra Cuba é fundamental para ganharmos confiança. A República Tcheca tem qualidade, mas já mostramos que podemos vencê-las. E a Suécia, uma das favoritas, exigirá o nosso melhor — e estamos preparados para isso. Acredito que podemos chegar forte no Main Round”, destacou o técnico.

As convocadas

Pivôs

Marcela Arouinian (Saint Amand Handball PH – FRA)

Milena Maria (Szombathely – HUN)

Sabryne Santos (São Pedro do Sul – POR)

Centrais

Jhennifer Lopes (Saint Amand Handball PH – FRA)

Maria Grasielly (Gurpea Beti-Onak – ESP)

Patricia Matieli (MKS Zaglebie Lubin – POL)

Armadoras

Bruna de Paula (Györ Audi ETO KC – HUN)

Gabriela Bitolo (Tus Metzingen – ALE)

Giulia Guarieiro (Thüringer HC – ALE)

Kelly Rosa (Dunaujvaros Kohász KA – HUN)

Mariane Fernandes (MKS Zaglebie Lubin – POL)

Micaela Rodrigues (BM Bera Bera – ESP)



Pontas esquerdas

Jamily Felix (Clube Português – BRA)

Larissa Fais (CSM Corona Brasov – ROU)

Pontas direitas

Alexandra Nascimento (Handball Erice – ITA)

Jéssica Quintino (CSM Baia Mare – ROU)

Goleiras

Gabriela Moreschi (CSM Bucharest – ROU)

Renata Arruda (Gloria Bistrita – ROU)