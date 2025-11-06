Jogador do Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland morre aos 24 anos

O atleta disputava a segunda temporada como defensive end da equipe - (crédito: Reprodução / X)

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (6/11), o jogador do time de futebol americano Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, aos 24 anos. A morte foi confirmada tanto pelo time, quanto pela National Football League (NFL), liga do esporte nos EUA e a principal do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a polícia da cidade de Frisco, situada perto de Dallas, no Texas, Kneeland foi encontrado morto, no apartamento onde morava, com um ferimento causado por arma de fogo. Momentos antes, ele teve o carro perseguido pelas autoridades ao expressar, segundo a polícia, pensamentos suicidas.

Depois de bater com o veículo em uma via da cidade, se desvencilhou da polícia a pé, e fugiu do local, em direção à própria casa. Em seguida, foi encontrado sem vida, de acordo com a versão oficial. O corpo do jogador foi achado por volta da 1h30.

O atleta disputava a segunda temporada como defensive end da equipe. Com 1,90m de altura, o defensor nasceu em julho de 2001, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. A morte aconteceu somente três dias depois do primeiro touchdown marcado pelo jogador. O termo diz respeito à marcação de um ponto no esporte. Para isso, é preciso atravessar o campo e chegar à Endzone, situada nas extremidades do gramado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"É com extrema tristeza que o Dallas Cowboys comunica o falecimento trágico de Marshawn Kneeland nesta manhã", escreveram os Cowboys em um comunicado publicado no próprio site oficial. "Marshawn era um companheiro de equipe e membro querido de nossa organização. Nossos pensamentos e orações estão com sua namorada Catalina e sua família", acrescentou a equipe.

A NFL também relatou que a comunidade "está profundamente triste com a trágica notícia do falecimento de Marshawn Kneeland, do Cowboys". O atleta havia sido selecionado na segunda rodada do draft de 2024, egresso da Western Michigan University. Esta era a primeira temporada dele não mais como um calouro.