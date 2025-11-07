Com o paulista Diogo Moreira, Brasil voltará a figurar no MotoGP

Quando sentou-se pela primeira vez em uma moto de terra, aos cinco anos, em Guarulhos (SP), Diogo Moreira ainda não tinha noção de que recolocaria o Brasil no topo do motociclismo mundial. Hoje, aos 21, o piloto carrega a chance de virar a página de uma história estagnada: desde 2007, o país não tem representantes na classe-rainha da modalidade, a MotoGP. O último foi Alex Barros. Neste domingo (9/11), Diogo pode devolver ao país o protagonismo há tanto tempo aguardado. A largada da etapa decisiva da Moto2 está marcada para às 8h15, com transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming).

O filho de Sandra e Luiz, acostumou-se cedo à ideia de que precisaria sair do Brasil para alcançar grandes voos. O pai, ex-piloto amador de motocross, deixou as pistas após sofrer lesões e transferiu ao filho o sonho interrompido. Em 2017, a família mudou-se para a Espanha, depois de Diogo conquistar campeonatos nas categorias 50cc e 65cc — divisões de base que utilizam motos de menor cilindrada, voltadas para condutores em formação. Cinco anos depois, o talento revelado em terras espanholas estreou Mundial de Moto3, em 2022. Na temporada inicial, recebeu o prêmio de rookie of the year, concedido ao estreante com melhor desempenho no circuito profissional.

No ano seguinte, acumulou resultados que abriram caminho para o salto à Moto2, o segundo escalão da motovelocidade, pela equipe Italtrans. A adaptação foi rápida. Nesta temporada, consolidado entre os principais nomes da categoria, Moreira soma três vitórias e uma média de 16 pontos por corrida. A matemática do título é precisa e apertada. Se vencer neste fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, e o rival Manuel González chegar, no máximo, em oitavo, o brasileiro será campeão (o primeiro do país na história da Moto2). Caso termine em segundo, ainda poderá soltar o grito de campeão, caso o adversário não passar do 13.º lugar.

González, espanhol que dominou o início do campeonato, perdeu rendimento na segunda metade da temporada e permitiu a aproximação de Diogo. Com nove pontos de vantagem, o brasileiro precisa ampliar a diferença para 26 para assegurar a taça de forma antecipada. Em outras palavras, precisa somar pelo menos 17 pontos a mais do que o rival. Além dos dois, Barry Baltus, Jake Dixon e Arón Canet ainda possuem chances matemáticas, com menos de 50 pontos de desvantagem em relação ao líder.

De uma forma ou de outra, Diogo está garantido na MotoGP de 2026. O desempenho nesta temporada chamou a atenção de grandes franquias. O paulista aceitou a LCR Honda, uma das mais tradicionais. Ele terá o privilégio de correr "em casa" na etapa de Goiânia, a segunda da temporada. A cidade não recebe uma corrida desse porte desde 1989.

O brilho de Diogo simboliza um novo capítulo para o motociclismo brasileiro, historicamente carente de grandes nomes no cenário internacional. Alguns chegaram perto, como Eric Granado, que disputou a Moto2 em 2018, mas não alcançou o topo. O último a figurar a elite de fato foi Alex Barros, em 2007, que fez parte da carreira do jovem, atuando como um professor no período das primeiras aceleradas.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

