Ceará busca empate contra o Fortaleza no Clássico-Rei e complica rival

Em um Clássico-Rei emocionante e nervoso, Ceará e Fortaleza empataram em 1 x 1, na noite desta quinta-feira (06/11), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Brasileirão. Adam Bareiro abriu o placar para o Leão no primeiro tempo, mas Pedro Raul, aos 44 minutos da segunda etapa, subiu mais que todos para garantir o empate do Vozão.

Com o resultado, o Ceará chega aos 39 pontos e se mantém em uma posição confortável no meio da tabela, agora em 13º lugar. O Fortaleza, por sua vez, lamenta ter cedido o empate no fim. O Leão vai a 29 pontos, mas permanece afundado na zona de rebaixamento, na 18ª posição, e vê a distância para sair do Z4 aumentar.

Jogo truncado e gol no detalhe

O primeiro tempo no Castelão foi um Clássico-Rei de muita transpiração e pouca inspiração, como se esperava. O Ceará tentou comandar as ações com Vina e Pedro Raul, mas parou na forte marcação tricolor. O jogo ficou muito truncado no meio-campo, com poucas chances claras. A principal polêmica ocorreu aos 11 minutos, quando o jogo foi paralisado por um apito vindo da arquibancada, que atrapalhou um contra-ataque do Fortaleza.

Quando a partida parecia se arrastar para um empate sem gols no intervalo, o Leão foi mais assertivo. Aos 36 minutos, em uma cobrança de escanteio curto, Breno Lopes acertou um cruzamento preciso na cabeça de Adam Bareiro. O centroavante subiu firme e testou para o fundo da rede, abrindo o placar. O Ceará ainda tentou uma pressão final, mas a defesa do Fortaleza se segurou bem.

Pressão, milagre e empate no fim

O Ceará voltou para o segundo tempo buscando o empate a todo custo. No entanto, foi o Fortaleza quem quase ampliou. Aos 20 minutos, o goleiro Bruno Ferreira, do Vozão, operou um milagre duplo: primeiro, defendeu um chute de Herrera à queima-roupa com os pés; no rebote imediato, encaixou a finalização de Breno Lopes. A partir daí, o Leão se fechou completamente, enquanto o Ceará partiu para o abafa.

De tanto insistir, a pressão do Vozão deu resultado. Já na reta final, aos 44 minutos, Marcos Victor acertou um belo cruzamento da direita. O centroavante Pedro Raul subiu mais alto que a defesa tricolor e desviou de cabeça com categoria, no contrapé do goleiro Brenno, para empatar o jogo. O gol foi confirmado pelo VAR, incendiando os minutos finais do clássico, que terminou com o placar igualado.

CEARÁ 1X1 FORTALEZA

Campeonato Brasileiro Série A – 32ª rodada

Data: 06/11/2025

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Gols: Bareiro (FOR, 36’/1ºT); Pedro Raul (CEA, 44’/2ºT).

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Diego, 29’/1ºT), Vinícius Zanocelo (Lucas Mugni, 16’/2ºT) e Vina (Lourenço, 35’/2ºT); Galeano (Aylon, 35’/2ºT), Pedro Henrique (Fernandinho, 16’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Pablo Roberto, 32’/2ºT), Lucas Sasha e Moisés (Lucas Crispim, 14’/2ºT); Breno Lopes (Matheus Pereira, 22’/2ºT), Herrera (Yago Pikachu, 22’/2ºT) e Adam Bareiro (Lucero, 32’/2ºT). Técnico: Martín Palermo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Aylon (CEA); Gastón Ávila (FOR).