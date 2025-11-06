Palmeiras bate o Santos e abre vantagem sobre Flamengo na ponta

Convocado pela Seleção Brasileira, Vitor Roque chegou a 15 gols na Série A e encostou nos artilheiros Kaio Jorge e Arrascaeta, com 17 cada - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Palmeiras tirou a sorte grande no "jogo do Tigrinho" e abriu uma importante vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (6/11), o alviverde chegou a esbarrar em atuação inspiradíssima do goleiro Gabriel Brazão. No entanto, a insistência foi premiada. Artilheiro palmeirense na temporada 2025, o atacante Vitor Roque encontrou as redes duas vezes, garantiu a vitória por 2 x 0 no Allianz Parque e deu ao time paulista três pontos de frente ao relação ao Flamengo na ponta da classificação da elite.



Melhor em campo, Vitor Roque celebrou a atuação e a convocação para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia, em 15 e 18 de novembro. "É uma das fases melhores da minha vida, sim. Primeiro no Palmeiras, e depois lá também. Também agradecer o Flaco pela disputa, pela assistência, um jogador incrível que eu tenho feito. O segundo gol, Veiga, nosso príncipe, me colocou de cara para o gol, e eu feliz na finalização. A bola escapou sem querer, se eu tivesse dominado certo, ele teria pegado. Fui feliz", comentou, ao Premiere.



Por pouco, o enredo do Clássico da Saudade não teve o goleiro santista como personagem principal. Precisando vencer para aproveitar o tropeço do concorrente direto ao título, o Palmeiras armou uma blitz e pressionou por praticamente os 90 minutos de bola rolando. Bombardeado, Gabriel Brazão realizou 12 intervenções importantes. Algumas delas impressionantes. No entanto, as garras do Tigrinho fizeram duas bolas encontrarem a rede para garantir a vitória alviverde.



Depois das tentativas frustradas de Flaco López, Gustavo Gómez, Khellven, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Fuchs, Martínez e Allan, Vitor Roque desequilibrou a favor do Palmeiras no segundo tempo. No primeiro, o Tigrinho dominou passe de Flaco na área e marcou. O tento da vitória foi uma pintura. Após receber passe em profundidade, o atacante esbanjou qualidade e marcou de cavadinha. Sem Neymar, o Santos reagiu pouco na partida e, mesmo dois gols anulados, pouco fez.



Palmeiras teve volume de jogo, criou boas oportunidades, mas o goleiro santista Gabriel Brazão impediu placar mais elástico (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Com sete rodadas pela frente, o Palmeiras tem, pelo menos, duas de frente para o Flamengo na liderança. Além dos três pontos, os alviverdes têm duas vitórias de frente para os rubro-negros. O critério é o primeiro utilizado para desempate. Com a vantagem e guiado pelo Tigrinho, o alviverde ganha força para, quem sabe, partir de uma vez por todas em busca da consolidação do título nacional.

O Palmeiras retorna a campo no domingo, às 20h30, para o duelo contra o Mirassol, no interior paulista. O Santos tem a dura missão contra o vice-líder Flamengo, às 18h30, no Maracanã. Há a expectativa que Neymar comece a partida como titular.

Palmeiras vive simbiose entre jogadores e torcida (foto: Ed Alves CB/DA Press)