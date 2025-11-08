Em Interlagos, Norris garante a pole position em sessão sem Bortoleto

Lando Norris segue dominando o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Depois de vencer a prova de sprint, o piloto da McLaren voou mais uma vez e garantiu a pole position na classificação deste sábado (8/11), no Autódromo de Interlagos. Líder do campeonato, o britânico vai largar na frente de Kimi Antonelli, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, enquanto o segundo colocado no mundial, Oscar Piastri, começa em quarto. Depois de bater na corrida curta, o brasileiro Gabriel Bortoleto não participou da sessão e sai em último.

“Difícil mais uma vez. As condições estavam muito escorregadias e inconsistentes, mas me diverti muito, é sempre um prazer pilotar nessa pista. Me senti bem. Estava um pouco pressionado porque errei na primeira volta, mas mantive a calma e consegui me recuperar, então estou muito satisfeito”, disse Norris.

O dia foi próximo do perfeito para o britânico. Vencedor da sprint, ele viu Piastri bater e conseguiu abrir nove pontos na dianteira da competição, restando apenas quatro etapas para o fim da temporada, contando com a corrida de domingo (9/11) em São Paulo. Para melhorar, ele irá largar na frente dos dois principais adversários ao título, já que, além do quarto lugar do companheiro de equipe, Max Verstappen começa apenas em 16º.

Representante da casa, Gabriel Bortoleto não viveu um bom dia em Interlagos. O brasileiro bateu forte no final da corrida de sprint ao tentar uma ultrapassagem e perder o controle na pista molhada, o que resultou em danos consideráveis ao carro da Sauber. A equipe teve algumas horas para tentar fazer os reparos necessários e o piloto paulista chegou a vestir o capacete nos últimos minutos da classificação, mas não deu tempo sequer de sair da garagem e tentar marcar um tempo. Como consequência, ele irá largar dos boxes no domingo.

“A equipe fez um trabalho incrível para deixar o carro de Gabriel pronto para a classificação. Infelizmente, não foi possível que ele entrasse na pista a tempo de marcar uma volta, mas isso não deve diminuir o esforço de cada membro da equipe nos boxes. Agora, vamos concentrar nossos esforços na corrida”, disse a Sauber em nota.

Cidadão honorário brasileiro, Lewis Hamilton também deixou a desejar. Xodó da torcida, o britânico sofreu para tirar um bom desempenho da Ferrari e parou na segunda sessão, com o 13º lugar. O top-10 terá, em ordem, Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri, Isack Hadjar, George Russell, Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg.

A corrida principal será neste domingo (9/11), às 14h. Band, BandSports e F1 TV transmitem. O campeonato mundial de pilotos é liderado por Lando Norris, com 365 pontos, seguido por Oscar Piastri (356 pontos) e Max Verstappen (326). Entre construtoras, o título já é da McLaren, com 721 pontos, disparada na frente de Mercedes (368), Ferrari (362) e Red Bull (351).

Como foi a classificação

A primeira sessão para definição do grid de largada deixou pelo caminho muitos dos preferidos da torcida. O brasileiro Bortoleto sequer conseguiu ir à pista marcar tempo, em razão dos danos ao carro da Sauber após a batida na sprint. Além dele, o argentino Franco Colapinto não foi bem e foi eliminado, assim como Max Verstappen, que reclamou da aderência da Red Bull e, pela primeira vez na carreira, não avançou ao Q2 em uma bateria sem interferência de batidas ou defeitos no monoposto. Ocon e Tsunoda também não passaram.

Na bateria seguinte, foi a vez de Hamilton se frustrar. O heptacampeão ficou na berlinda durante a maior parte da sessão e não conseguiu evoluir na tentativa final, conseguindo apenas o 13º tempo. Ele foi eliminado ao lado de Alonso, Albon, Stroll e Sainz.

Surpresa da classificação, Oliver Bearman chegou a colocar a Haas em primeiro por alguns instantes, mas logo perdeu a ponta para Piastri. Na volta final, Leclerc era o detentor da pole, até Lando Norris superar com sobras o melhor tempo da sessão e garantir a posição de honra. Antonelli ameaçou no final, mas ficou com o segundo lugar.

Confira o grid

1. Norris (McLaren)

2. Antonelli (Mercedes)

3. Leclerc (Ferrari)

4. Piastri (McLaren)

5. Hadjar (RB)

6. Russell (Mercedes)

7. Lawson (RB)

8. Bearman (Haas)

9. Gasly (Alpine)

10. Hulkenberg (Sauber)

11. Alonso (Aston Martin)

12. Albon (Williams)

13. Hamilton (Ferrari)

14. Stroll (Aston Martin)

15. Sainz (Williams)

16. Verstappen (Red Bull)

17. Ocon (Haas)

18. Colapinto (Alpine)

19. Tsunoda (Red Bull)

20. Bortoleto (Sauber)