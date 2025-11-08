Walter é contratado pelo Samambaia para a disputa do Candangão 2026

Walter será um dos medalhões na disputa da próxima edição do Campeonato do Distrito Federal. último clube dele foi o Aquidauana - (crédito: Divulgação/Samambaia FC)

Walter disputará o Campeonato do Distrito Federal com a camisa do Samambaia em 2026. Aos 36 anos, o centroavante pernambucano com títulos no Athletico-PR, Goiás, Porto, Internacional e Seleção Sub-20 tem contrato assinado com o clube candango e foi anunciado oficialmente nas redes sociais do time.

O centroavante vestiu a camisa de três times diferentes na temporada de 2025. Iniciou o ano no Guarany-AL, passou pelo Tupy-GO e Aquidauana. Marcou quatro gols em 21 jogos neste ano. Dois pelo Tupy na segunda divisão do Campeonato Goiano e dois na segunda divisão do Mato Grosso do Sul contra o Bataguassu e o Comercial.

Natural do Recife, Walter iniciou nas categorias de base do Sport. Em seguida, foi para o Santa Cruz, foi para o Vitória e concluiu a formação no Internacional. A carreira profissional começou no time colorado em 2008. Fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2010 sob o comando de Celso Roth e ganhou o Campeonato Gaúcho em 2009.

Vendido ao Porto por 6 milhões de euros, Walter conquistou a Taça de Portugal, o Campeonato Português e a Liga Europa na temporada de 2010/2011 e a Supertaça de Portugal em 2009/2010.

Em uma das melhores temporadas da carreira, levou o Goiás às semifinais da Copa do Brasil em 2013, ganhou o Goiano no mesmo ano e o título da Série B em 2012. Pelo Athletico-PR, colocou no currículo a conquista estadual de 2016.

Walter foi o artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2009, no Paraguai. Par de Alexandre Pato no ataque, fez cinco gols. Além de levar o Brasil ao título, classificou a Seleção para os Jogos Olímpicos de Londres-2012. O torneio funcionou como Pré-Olímpico.

Sétimo colocado no Candangão 2025, o Samambaia vai estrear na próxima edição do torneio fora de casa contra o atual vice-campeão, Capital, no Estádio JK, no Paranoá.