F1: Norris vence sprint em Interlagos; Bortoleto bate e fica em 18º

O momento da Fórmula 1 é todo de Lando Norris e o piloto da McLaren fez questão de aproveitar para vencer a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo, neste sábado (8/11), no Autódromo de Interlagos. Líder do campeonato, o britânico disparou na dianteira após aproveitar a batida do companheiro Oscar Piastri e liderar de ponta a ponta para somar mais oito pontos, seguido pelas Mercedes de Kimi Antonelli e George Russell. Gabriel Bortoleto, único brasileiro do grid, bateu forte na última volta e não completou a prova. As corridas sprint concedem pontos extras aos pilotos.

O acidente do piloto da Sauber ofuscou um dia de festa para a torcida verde-amarela, que via um compatriota disputar uma corrida em Interlagos pela primeira vez desde Felipe Massa em 2017. No meio do pelotão, Bortoleto tentou uma manobra em cima de Alexander Albon, da Williams, para tentar subir para a 10ª posição, mas perdeu o controle do carro ao frear e colidiu forte com o muro. O jovem de 21 anos avisou no rádio que está bem e a equipe agora tem a missão de fazer os reparos necessários para o carro estar pronto para as demais atividades do dia.

O acidente do brasileiro foi o último de uma prova agitada em São Paulo. Mesmo sem chuva, a água ocupava trechos do traçado durante o início da bateria e fez vítimas nas voltas iniciais. O primeiro foi Piastri, que passou por cima de uma poça e perdeu o controle na Curva do Sol até parar no muro. Logo depois, foi vez de Nico Hulkenberg e Franco Colapinto terem o mesmo desfecho e causarem uma bandeira vermelha na oitava volta.

Veja o momento da batida:

Depois da interrupção, a corrida voltou com uma relargada em movimento e Norris conseguiu administrar a dianteira até o fim, apesar de uma pressão final de Antonelli, enquanto Russell ficou em terceiro. A zona de pontuação, que envolve apenas os oito primeiros colocados, ainda teve Max Verstappen (4º), Charles Leclerc (5º), Fernando Alonso (6º), Lewis Hamilton (7º) e Pierre Gasly (8º).

Com o resultado, o britânico abriu nove pontos na liderança sobre Piastri, restando apenas mais quatro etapas para o fim da temporada, contando com a corrida principal no Brasil, marcada para domingo (9/11), às 14h. A classificação que define as posições do grid de largada será ainda neste sábado (8/11), às 15h, com transmissão da Band, BandSports e F1 TV.

Resultado da corrida sprint

Norris (McLaren) Antonelli (Mercedes) Russell (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Leclerc (Ferrari) Alonso (Aston Martin) Hamilton (Ferrari) Gasly (Alpine) Stroll (Aston Martin) Hadjar (RB) Ocon (Haas) Bearman (Haas) Lawson (RB) Tsunoda (Red Bull) Sainz (Williams) Hulkenberg (Sauber) Albon (Williams) Bortoleto (Sauber) Piastri (McLaren) Colapinto (Alpine)

