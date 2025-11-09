Ramón Díaz se retrata por fala machista, e Internacional se manifesta

O técnico do Internacional, Ramón Díaz, usou as redes sociais neste domingo (09) para pedir desculpas pela fala machista dada durante a coletiva de imprensa após o empate do Internacional contra o Bahia, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Na ocasião, o argentino, portanto, afirmou que "o futebol é para homens, não para meninas".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Na minha entrevista coletiva após a partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado", escreveu o treinador argentino.

Durante a entrevista, Ramón Díaz, aliás, reclamava da anulação do gol de Carbonero quando usou uma fala machista. Assim, sofreu muitas críticas nas redes sociais.

"Tenhamos muito cuidado, que o clube tenha muito cuidado com os árbitros. Com o que aconteceu hoje. E já passou uma partida em que Romero fez o gol e também o anularam. Que tenham muito cuidado. Isso temos que ter muito cuidado. Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que, em um clube tão importante, que passe isso, o que aconteceu hoje. Porque foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens", disse.

Internacional se posiciona após fala de Ramón Díaz

"Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre.

O Sport Club Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser.

O Clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país.

Sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Internacional reforça, na prática, seu compromisso com a igualdade, a inclusão e o respeito — valores que fazem parte da identidade colorada."





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook