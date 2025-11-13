Prêmio Brasil Olímpico 2025 será em 11 de dezembro, no Rio

No Prêmio Brasil Olímpico de 2024, o brasiliense Caio Bonfim, da marcha atlética, levou o prêmio de Atleta do Ano e de Atleta da Torcida - (crédito: Alexandre Loureiro/COB)

O Prêmio Brasil Olímpico 2025 será realizado em 11 de dezembro, com cerimônia de gala na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento reunirá e celebrará os principais atletas do país na temporada.

Criado em 1999 pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o PBO divulgará os vencedores Atleta do Ano (feminino e masculino), Treinador do Ano (individual e coletivo), Atleta da Torcida, Troféu Adhemar Ferreira da Silva, os melhores atletas em cada modalidade, e outras honrarias.

“O Prêmio Brasil Olímpico é um momento de reconhecimento e gratidão. Celebramos resultados e, também, histórias de superação e dedicação que representam o melhor do nosso esporte. É sempre emocionante reunir a comunidade olímpica para homenagear quem inspira o Brasil a sonhar mais alto”, destacou Emanuel Rego, diretor-geral do COB.

Marchador de Sobradinho, campeão mundial dos 20km, vice nos 35km e prata em Paris-2024, Caio Bonfim é o atual detentor da estatueta de melhor atleta do país e de atleta da torcida, escolhido por meio de voto popular. Na premiação passada, a ginasta Rebeca Andrade foi brindada como a principal mulher do país em 2024.

Francisco Porath Neto (ginástica artística) levou o troféu de melhor treinador individual masculino, enquanto Sarah Menezes (judô), faturou o de treinadora Individual Feminino. Arthur Elias (futebol feminino), recebeu o reconhecimento de técnico da temporada entre modalidades coletivas.

“Esses nomes simbolizam o nível de excelência que o esporte brasileiro atingiu. E o mais importante: mostram que temos uma geração inspiradora em diferentes modalidades, com atletas e treinadores comprometidos em buscar o melhor dentro e fora das competições”, completou Emanuel.