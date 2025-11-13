InícioEsportes
Prêmio Brasil Olímpico 2025 será em 11 de dezembro, no Rio

Evento de gala do Comitê Olímpico do Brasil celebrará os principais atletas de cada modalidade do Brasil na temporada. Caio Bonfim e Rebeca Andrade são os atuais vencedores da principal categoria

No Prêmio Brasil Olímpico de 2024, o brasiliense Caio Bonfim, da marcha atlética, levou o prêmio de Atleta do Ano e de Atleta da Torcida - (crédito: Alexandre Loureiro/COB)
O Prêmio Brasil Olímpico 2025 será realizado em 11 de dezembro, com cerimônia de gala na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento reunirá e celebrará os principais atletas do país na temporada. 

Criado em 1999 pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o PBO divulgará os vencedores Atleta do Ano (feminino e masculino), Treinador do Ano (individual e coletivo), Atleta da Torcida, Troféu Adhemar Ferreira da Silva, os melhores atletas em cada modalidade, e outras honrarias. 

“O Prêmio Brasil Olímpico é um momento de reconhecimento e gratidão. Celebramos resultados e, também, histórias de superação e dedicação que representam o melhor do nosso esporte. É sempre emocionante reunir a comunidade olímpica para homenagear quem inspira o Brasil a sonhar mais alto”, destacou Emanuel Rego, diretor-geral do COB.

Marchador de Sobradinho, campeão mundial dos 20km, vice nos 35km e prata em Paris-2024, Caio Bonfim é o atual detentor da estatueta de melhor atleta do país e de atleta da torcida, escolhido por meio de voto popular. Na premiação passada, a ginasta Rebeca Andrade foi brindada como a principal mulher do país em 2024. 

Francisco Porath Neto (ginástica artística) levou o troféu de melhor treinador individual masculino, enquanto Sarah Menezes (judô), faturou o de treinadora Individual Feminino. Arthur Elias (futebol feminino), recebeu o reconhecimento de técnico da temporada entre modalidades coletivas.

“Esses nomes simbolizam o nível de excelência que o esporte brasileiro atingiu. E o mais importante: mostram que temos uma geração inspiradora em diferentes modalidades, com atletas e treinadores comprometidos em buscar o melhor dentro e fora das competições”, completou Emanuel.

 

