Vasco sonha com final da Copa do Brasil em São Januário

Um dos argumentos para o Vasco trocar o gramado de São Januário é o desejo de jogar uma eventual final de Copa do Brasil no estádio. O entendimento da diretoria, comissão técnica e jogadores é de que o time é mais forte dentro do Caldeirão. No entanto, essa unanimidade não se traduz em campo.

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco disputou 16 jogos em São Januário. São seis vitórias, seis empates e quatro derrotas. Contando os jogos da Copa do Brasil, apenas uma vitória sobre o CSA. Anteriormente, eliminou o Operário nos pênaltis, após empatar. O resultado se repetiu no clássico com o Botafogo, no primeiro jogo das quartas de final.

Na Copa Sul-Americana, o caldeirão de São Januário também não foi capaz de ajudar o Vasco a reverter a goleada por 4 a 0 para o Independiente del Valle. Um melancólico empate em 1 a 1 selou a eliminação do time nos play-offs da competição.

Paiva melhor que Diniz?

O retrospecto no Brasileirão também não é satisfatório. Em 11 rodadas sob o comando de Diniz, o Vasco venceu quatro jogos, mas perdeu a mesma quantidade. O aproveitamento é de 45%. A título de comparação, Rafael Paiva tem o mesmo número de partidas comandando o Vasco no Brasileirão, mas conquistou nove pontos a mais. São sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, aproveitamento de 73%.

A derrota para o Juventude fez o torcedor do Vasco perder a confiança no Vasco e também em Diniz. O treinador foi vaiado e chamado de burro. No entanto, o reencontro com São Januário e sua torcida vai demorar, já que acontece apenas no dia 28 contra o Internacional.

Até lá, técnico e jogadores terão a chance de recuperar o prestígio contra Grêmio e Bahia. Os jogos serão fora de casa, mas não há motivos para pânico. Se em São Januário o Vasco não se destaca como deveria, longe do estádio o time de Diniz já igualou a edição passada do Brasileirão em número de vitórias (quatro), e superou os anos de 2023 e 2020.

