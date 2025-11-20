Neymar celebra gol e explica frieza: "Aprendi com Romário"

Neymar marcou, mas o Santos empatou com o Mirassol na Vila Belmiro - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos)

Neymar viveu uma noite de herói e vilão na Vila Belmiro. Do gol ao pênalti cometido em Reinaldo no segundo tempo, o camisa 10 foi o protagonista no empate do Santos com o Mirassol por 1 a 1, nesta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. Assim, o camisa 10 citou Romário e explicou a frieza para definir o lance.

"Treinamos justamente para ter esse mano a mano. Quando me deixaram, vi o movimento do meu companheiro, que fez um ótimo passe, e só tive que concluir em gol. Não fico nervoso. Espero 90 minutos para isso. É uma das coisas que aprendi com o Romário: dentro da área você tem que ter mais calma do que um médico em cirurgia", disse Neymar.

Motivado pelo apoio da torcida, o Santos abriu o placar logo aos três minutos. Em contra-ataque, Lautaro Díaz lançou Neymar, que explorou o espaço na última linha da marcação e avançou sozinho até o gol. No lance, aliás, o camisa 10 demonstrou inteligência para enganar a marcação e correr no espaço. Assim, invadiu a área e, com frieza, bateu no canto de Walter.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos 60 pontos e segue na quarta colocação. Já o Santos, por sua vez, soma 37 e fica apenas um na frente do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Peixe volta a campo contra o Internacional, segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, enquanto o Leão Caipira recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 19h, no Maião.