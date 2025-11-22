Lanús x Atlético-MG: Galo joga por título inédito da Copa Sul-Americana

Lucas Bretas e Samuel Resende
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Assunção e Belo Horizonte — Muito mais do que a busca por uma taça, Lanús e Atlético entram em campo hoje, às 17h, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para fazer história. As equipes se enfrentam pelo título da Copa Sul-Americana, que terá implicações em vários aspectos, principalmente o esportivo, com a classificação para a fase de grupos da Libertadores, e financeiro. O título vale R$ 34,6 milhões.
O Galo retomou o caminho das vitórias sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. A equipe, depois de flertar com o Z4, voltou a ter desempenho satisfatório nas quatro linhas e se recuperou no Campeonato Brasileiro, praticamente se livrando do rebaixamento.
Apesar da derrota por 2 x 0 para o Bragantino no último jogo antes da decisão, o time viu peças importantes "renascerem": Guilherme Arana, Bernard, Dudu e Hulk.
"Respeito muito o Lanús. Foi uma equipe muito convincente ao passar as etapas. Foi mais difícil para o Atlético se consolidar"
" Jorge Sampaoli, técnico do Atlético
Agora, o Atlético busca a única taça que falta no futebol do continente. A equipe argentina busca o bicampeonato do torneio continental. Em 2013, o El Granate venceu a Ponte Preta e levantou a taça. Na edição de 2020 perdeu para o Defensa Y Justicia na final.
O time chega em bom momento para a final. Está em segundo lugar no Clausura com 30 pontos em 16 jogos, e venceu o Atlético Tucumán por 3 x 1 na rodada passada. A campanha do Lanús foi sólida durante toda a Copa Sul-Americana.
"Espero que possamos tirar o que temos dentro, o que somos, o que temos feito até agora. A equipe não necessita de mais nada"
" Mauricio Pellegrino, técnico do Lanús
Não será a primeira vez em que Lanús e Atlético se enfrentam em uma final continental. Para alegria dos torcedores do alvinegro, o time mineiro levou a melhor. Em 1997, o Galo venceu por 4 x 1 na Argentina e empatou na volta por 1 x 1, no Mineirão, para levantar a taça da Copa Conmebol. Em 2014, venceu por 1 x 0 na Argentina e 4 x 3 em Belo Horizonte para conquistar a Recopa Sul-Americana. O jogo marcou a despedida do ídolo Ronaldinho Gaúcho do clube alvinegro.
O Atlético tem seis desfalques por lesão. Já estavam no departamento médico o zagueiro Lyanco e os atacantes Cuello, Júnior Santos e Caio Maia. Na terça-feira, o volante Alan Franco lesionou o quadril durante o amistoso do Equador contra a Nova Zelândia. Com isso, é quase certo que o jogador tenha condições de iniciar a partida.
A provável dupla titular no meio-campo será Fausto Vera e Alexsander. No entanto, existe a possibilidade de que Igor Gomes seja acionado, deixando o time mais ofensivo. As outras duas dúvidas são relacionadas ao lado direito. Na zaga, Ruan e Saravia concorrem pelo posto de terceiro zagueiro, enquanto o atacante Rony e o meia Gustavo Scarpa são as principais opções pela ponta.
Campeão em 2011 pela Universaid de Chile, Jorge Sampaoli alerta: "Respeito muito o Lanús. Foi uma equipe muito convincente ao passar as etapas", elogiou.
FICHA TÉCNICA
LANÚS x ATLÉTICO
Lanús
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo e Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera e Rodrigo Castillo
Técnico: Mauricio Pellegrino
Atlético
Everson; Ruan Tressoldi (Saravia), Vitor Hugo e Junior Alonso; Fausto Vera, Alexsander (Igor Gomes), Guilherme Arana e Rony (Gustavo Scarpa); Bernard, Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli
Técnico: Jorge Sampaoli
Final da Copa Sul-Americana
Estádio: Defensors del Chaco (Assunção)
Horário: 17h (de Brasília)
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Assistentes: Miguel Rocha e Alejandro Molina (Chile)
VAR: Juan Lara (Chile)
Transmissão: ESPN, Disney+ e SBT
Saiba Mais
- Esportes Por decisão da federação, Rosario Central é campeão argentino
- Esportes Haaland do Sertão faz dois gols e leva Brasil às semis do Mundial Sub-17
- Esportes Rivellino usa Arrascaeta e Garro para ilustrar lacuna do Brasil
- Esportes Ricardo Mathias vai de vilão a herói e agradece a Deus por gol salvador
- Esportes Bortoleto garante manter postura agressiva na F-1: 'Não quero estar aqui para ser um bundão'
- Esportes Timão brilha no Majestoso: 3 x 1