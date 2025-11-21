Haaland do Sertão faz dois gols e leva Brasil às semis do Mundial Sub-17

Países em situações divergentes no futebol mundial mediram forças no Mundial Sub-17 na manhã desta sexta-feira (21/11). O Brasil, longe dos tempos áureos, bateu a ascendente seleção marroquina e garantiu vaga nas semifinais do campeonato. Assim como nos últimos jogos, a emoção tomou conta. Depois de abrir o marcador no começo do duelo com Wendeson Wanderley Santos de Melo, o sergipano Dell, apelidado carinhosamente de "Haaland do Sertão" em referência ao centroavante norueguês do Manchester City, o Marrocos empatou de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. A decisão pelo último semifinalista caminhava para os pênaltis até que Dell, aos 95 minutos da etapa final, marcou o segundo dele no jogo e garantiu a Seleção entre as quatro melhores da Copa do Mundo: 2 x 1.
Com o resultado, o Brasil de Dudu Patetuci segue invicto nesta edição do Mundial. Agora, para avançar à decisão, a Canarinho terá de passar por outra pedreira: a seleção portuguesa. Mais cedo, os lusitanos despacharam a Suíça por 2 x 0. Antes, haviam eliminado o México, nas oitavas, na goleada por 5 x 0. Na disputa pela outra vaga na finalíssima, Áustria e Itália se encaram na semi.
A partida começou intensa. “Ligados no 220”, um erro para qualquer lado já custaria caro. O primeiro momento de desconcentração foi no minuto inicial. Zé Lucas perdeu a bola em frente à grande área e originou uma chance para os marroquinos. O atacante Baha recebeu em infiltração foi derrubado por Luccas Ramon. A comissão africana solicitou o desafio à arbitragem, mas o árbitro revisou o lance e não detectou irregularidade: segue o jogo. A partida seguiu com o Brasil sentindo dificuldades em manter a bola no pé. O Marrocos controlava os minutos iniciais com pressão na saída de bola e criava as melhores chances.
O cenário do jogo tomou outros rumos quando aos 15’ jogados, em uma jogada trabalhada, o Brasil, com auxílio do Bahia Esporte Clube, inaugurou o placar. O lance teve origem quando Ruan Pablo fez a ultrapassagem pela direita e recebeu lançamento vindo da defesa. O camisa sete avançou até a linha de fundo para cruzar para Dell, bem posicionado na área. Com um toque, o centroavante empurrou para o fundo da rede. Com gol e assistência dos garotos do Tricolor de Aço, o Brasil saía em vantagem no momento em que era pressionado.
O Marrocos sentiu o tento. Se antes já pressionava, subiu ainda mais as linhas, mas sem a organização mostrada anteriormente. Não bastasse, o nervosismo fez com que os marroquinos começassem a se enrolar com a bola no pé e tinham dificuldades em mantê-la no ataque. Os brasileiros subiram o tom e finalizaram sete vezes, mas sem eficiência. Os marroquinos aproveitaram. Nos acréscimos, Aoud fez um corte dentro da área e Ângelo pegou no calcanhar: pênalti, agora confirmado. Baha bateu forte no centro do gol e empatou o duelo instantes antes do intervalo.
Segundo tempo
Para a etapa final, a partida perdeu em intensidade. Nos primeiros minutos, a Canarinho tentava envolver os marroquinos com uma troca de passes e conseguiu finalizar com perigo em cabeçada de Kayke. Ele se antecipou ao cruzamento e testou forte, mas o arremate riscou a trave de Bellaarouch. Depois de um período de inércia no confronto, o Marrocos conseguiu uma chance clara na marca dos 13’. Em transição rápida, a bola caiu nos pés de Baha, autor do gol de empate. Dentro da área, o camisa nove soltou uma bomba, mas Luís Eduardo se atirou na bola para mandar para escanteio e evitar a virada africana.
Depois da melhora do Marrocos, Dudu Patetuci sentiu que precisava renovar o fôlego. Pietro, responsável por marcar o gol de empate contra a França, na última partida, e o gremista Gabriel Mec foram acionados. O camisa dez do Grêmio incendiou a partida. Por pouco não anotou o segundo do Brasil em mais uma finalização de cabeça – esta sem direção. Em sequência, mais uma chegada de perigo: Ruan Pablo lançou na área e o zagueirão Soukfrat furou a bola na tentativa de cortar. Dell e Pietro não conseguiram finalizar a tempo para aproveitar a falha.
Entre altos e baixos, a Seleção voltou a incomodar com Pietro, outro acionado no segundo tempo. Ruan Pablo cobrou falta em direção à área e Luís Eduardo escorou para a finalização. Pietro recebeu e disparou com força, mas a defesa marroquina afastou no limite para impedir a finalização. O time do Marrocos demonstrava exaustão em campo e ansiava pelos pênaltis. Parecia se encaminhar. O Brasil pressionava, mas não conseguia marcar. Até o último minuto de jogo, seguiu assim. No último lance, Dell, mais uma vez, foi protagonista: recebeu sozinho na área e com o peito, tirou do goleiro para marcar o segundo dele e cravar a Canarinho nas semifinais.
Ficha técnica
Mundial Sub-17 – Quartas de Final
Brasil 1 x 1 Marrocos
Local: Aspire Zone Stadium, em Doha, no Catar.
Arbitragem: Andrea Colombo
Brasil
João Pedro; Ângelo (Luís Pacheco), Luccas Ramon, Luís Eduardo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Gabriel Mec); Kayke (Pietro), Ruan Pablo e Dell. Técnico: Dudu Patetuci
Gol: Dell
Cartões amarelos: Arthur Ryan e Luís Eduardo
Marrocos
Choaib Bellaarouch; Moncef Zekri, Yousef Bellahsen, Bilal Soukrat e Hamza Bouhaddi; Elyes Saidi, Ismail El Aoud e Oualid Ibn Salah; Zakari El Khalfiioui (Ouzane), Abdelali Eddaoudi (Mouhoub) e Ziyad Baha. Técnico: Nabil Baha
Gol: Ziyad Baha
Cartões amarelos: Abdelali Eddaoudi e Oualid Ibn Salah
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
