Tite afastou-se do futebol para cuidar da saúde mental depois de passagens tensas pela Seleção seguida pela passagem no Flamengo - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

Técnico da Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, Aderno Leonardo Bachi, o Tite, está de volta ao mercado. Após passagem pela Flamengo entre 2023 e 2024, o treinador decidiu fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental. Ontem, ele anunciou oficialmente o fim do descanso.



Depois de deixar o Flamengo, Tite recebeu sondagens ainda neste ano. Ele ficou perto de assinar pela terceira vez com o Corinthians, mas logo optou pelo hiato e frustrou o clube alvinegro. À época, o Timão afirmou que o "treinador era esperado para assinar o contrato e comandar os treinamentos da equipe".



Sete meses após recusar o Corinthians, Tite está de volta. Por meio de um comunicado divulgado pela assessoria, o treinador escreveu: "Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico".



"Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos", manifestou-se o treinador na nota.



Em 22 de abril, quando recusou o Corinthians, Tite justificou que o "não" dito ao clube no qual ganhou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012 era devido a uma forte crise de ansiedade. O episódio foi o gatilho para o treinador entender que não deveria voltar a trabalhar neste momento.



Tite foi demitido do Flamengo em setembro de 2024. Até então, estava sem clube. No time do Rio, sofreu com oscilações e expectativas e conquistou o Campeonato Carioca de 2024.



Durante a pausa, além dos momentos mais introspectivos em que focou em cuidar da saúde mental, Tite zelou pelo corpo. Aos 64 anos, operou os dois joelhos durante o ano sabático. Embora tenha anunciado o retorno às atividades, ainda não há notícias sobre propostas e rumores de clubes interessados em contratá-lo.