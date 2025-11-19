Sorteio da Copa: confira data, horário e seleções já classificadas

O mundo do futebol está bem próximo de conhecer os 12 grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026. Afinal, o sorteio das 48 seleções está marcado para o dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington D.C., às 14h (de Brasília). Assim, o presidente dos Estados Unidos, um dos países-sede, Donald Trump, confirmou a cerimônia durante coletiva na Casa Branca.
Dessa forma, para o sorteio, o primeiro pote terá como cabeças de chave: os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e as nove seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa, que incluem o Brasil.
Cabe destacar que 42 seleções já garantiram suas respectivas vagas no Mundial. As outras seis sairão das repescagens, marcadas para março. Quatro seleções da Europa e duas nos playoffs que reúnem as outras confederações. Nela, disputam uma seleção da América do Sul, uma da África, uma da Ásia, uma da Oceania e duas da América do Norte/Central.
De acordo com o regulamento da Fifa, cada grupo da fase inicial da Copa contará com quatro equipes. Os dois países mais bem colocados de cada chave avançam para o mata-mata, assim como os oito melhores terceiros lugares.
Novidades do sorteio
Durante o evento, torcedores de cada uma das 16 cidades-sede (duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos) vão ter a chance participar de uma iniciativa para concorrer a um ingresso gratuito para o Mundial, incluindo uma experiência VIP.
Por fim, a fase de grupos terá 72 jogos, em todas as sedes, e acontecerá entre 11 e 27 de junho. Na sequência do torneio, a primeira parte do mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades. Já as oitavas de final ocorrerão em oito estádios, entre 4 e 7 de julho. Assim, a partir das quartas de final, a Copa do Mundo terá partidas apenas nos Estados Unidos.
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026
Europa: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Holanda, França, Portugal, Croácia, Noruega, Suíça, Bélgica, Áustria e Escócia
América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Equador
América do Norte/Central: Canadá, Estados Unidos, México (países-sede), Panamá, Curação e Haiti
África: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul
Ásia: Irã, Arábia Saudita, Catar, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália
Oceania: Nova Zelândia
Calendário da Copa
Fase de Grupos – 11 de junho a 27 de junho
Início do mata-mata – 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final – 4 a 7 de julho
Quartas de final – 9 a 11 de julho
Semifinais – 14 e 15 de julho
Disputa pelo 3º lugar – 18 de julho
Final – 19 de julho