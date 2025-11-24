Em busca de reabilitação na Superliga, Brasília visita o Bauru

Tentando sair do jejum de vitórias na Superliga Feminina, o Brasília Vôlei entra em quadra, nesta terça-feira (25/11), às 21h, para enfrentar o Bauru, na Arena Paulo Skaf, em São Paulo. Em seis partidas, o time do DF triunfou apenas uma vez, na segunda rodada da competição, por 3 sets a 2, contra o Tijuca. Buscando reação no campeonato, o técnico Spencer Lee conta com jovens no grupo para uma melhora no time. O SporTV transmite.

Reforço para esta temporada, a ponteira Emanuelle dos Santos, mais conhecida por Manu, de 22 anos, foi uma das apostas do treinador mineiro para o torneio. Com 1,84m de altura, a jogadora tem no currículo passagens por Sesc-RJ/Flamengo e Mackenzie, e faz parte do projeto de Lee de investir em promissoras revelações do vôlei.

Na 10ª colocação entre os 12 times do campeonato, o Brasília tenta se afastar da zona de rebaixamento. O Tijuca abre a faixa de degola, com seis derrotas e nenhuma vitória. Logo abaixo aparece o Sorocaba, com campanha idêntica. O Bauru, rival desta terça-feira da equipe do DF, ocupa a sexta posição, com quatro triunfos e dois resultados negativos.

Apesar dos tropeços na temporada, Manu analisa positivamente as atuações do Brasília. "Acho que temos respondido bem. Conseguimos ganhar alguns sets e somar pontos importantes, mas ainda precisamos evoluir bastante, principalmente taticamente. A equipe está correspondendo, mas sabemos que podemos melhorar muito", declarou.

A ponteira destaca os pontos fortes do time, além de demonstrar confiança no grupo no decorrer da competição. "Nosso volume de jogo é muito bom e o bloqueio também. À medida que o campeonato avança, os adversários estudam mais nosso time, então fica mais difícil rodar a bola. Podemos crescer bastante, e isso vem com o dia a dia de treinamento e com os jogos acontecendo", analisou.

Susto

Na noite de domingo (23/11), a oposta Júlia Azevedo, do Tijuca Tênis Clube, foi baleada ao sofrer uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. A atleta estava no carro, acompanhada do pai, Marcos Venicio, quando levou um tiro nas costas. A jogadora foi encaminhada de imediato para o Hospital Municipal Souza Aguiar. No momento, ela se encontra em casa, bem e em recuperação.

"O projétil entrou pelas minhas costas, mas, graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Por muito pouco, minha história poderia ter sido outra", contou a jogadora nas redes sociais.

Marcos é vice-presidente de Esportes Terrestres do Tijuca e dirigia o veículo no momento em que foram surpreendidos. Um dos disparos passou perto da cabeça do condutor, enquanto outra bala acertou a lataria do carro.