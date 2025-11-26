Caio Bonfim é homenageado na 1ª edição do "Prêmio Sesc Atleta do Ano"

Caio Bonfim foi um dos homenageados na noite desta quarta-feira, na nova sede do Sesc-DF. - (crédito: Foto: Divulgação/Sesc)

A estreia da mais nova premiação do esporte do Distrito Federal contou com presenças especiais na noite desta quarta-feira (26/11). Prata da casa, Caio Bonfim foi uma das figuras centrais da primeira edição do Prêmio Sesc Atleta do Ano, criado para reconhecer atletas de base do esporte brasiliense. Além do medalhista olímpico, o evento ainda homenageou o ex-jogador de basquete Pipoka, com passagem pela NBA, e Hudson Santos de Souza, um dos maiores ícones do atletismo nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a cerimônia, os convidados relembraram momentos marcantes da carreira e repassaram conselhos aos jovens premiados. O trio também entregou algumas das honrarias da noite. Em exclusiva ao Correio, Caio Bonfim destacou a importância da iniciativa para quem inicia trajetória no alto rendimento. “Todo atleta fica feliz quando o trabalho é reconhecido. Principalmente para essa juventude. Mostra que o esforço, sacrifício e treino estão valendo a pena. Tem a festa e todo o orgulho da família, que torna um ambiente muito legal.”

Um dos mais tietados do evento, o marchador de Sobradinho completou a avaliação ao afirmar que se sentiu honrado com o convite. “Fiquei muito feliz de estar ali de alguma forma, participando e entregando algumas placas (de premiação) para alguns deles. É legal ver o futuro e o presente desses campeões do DF.”

A cerimônia ocorre em momento significativo para o atleta. No decorrer da temporada, Caio se isolou como o brasileiro com mais medalhas em Campeonatos Mundiais de Atletismo ao conquistar o ouro em setembro, além de estabelecer recordes nacionais e internacionais. O desempenho o colocou entre os indicados ao prêmio de Melhor Atleta de Rua, da World Athletics, e ao prêmio Brasil Olímpico, considerado o “Oscar” do esporte nacional.

Wallace Neguerê, Pipoka, Hudson Santos de Souza e Caio Bonfim, no palco do Prêmio Sesc Atleta do Ano. (foto: Foto: Divulgação/Sesc)

Premiação

A solenidade foi realizada na nova sede administrativa do Sesc-DF, no SIA Trecho 4, e premiou 46 atletas indicados por federações de 16 modalidades. O diretor de esportes do Sesc-DF, Gustavo Schmarczek, explicou a razão do investimento em cima do Prêmio Atleta Sesc do Ano: “O esporte funciona como ferramenta de inclusão e transformação. Reconhecer quem supera dificuldades de apoio e patrocínio é fundamental para motivar quem segue nessa luta diária”.

Os jovens premiados somam resultados relevantes em disputas locais e nacionais. Maria Rafaela, meia esquerda de 15 anos e melhor do handebol feminino, comemorou a conquista: “É muito bom saber que o meu esporte está sendo reconhecido e que nós, atletas, estamos sendo valorizados. Fico muito feliz pela conquista”. No masculino, João Pedro, de 18 anos, reforçou esse sentimento: “A gente usa esse prêmio como incentivo. É a colheita do fruto que a gente treinou o tempo todo”.

A relação de premiados contempla representantes de atletismo, basquete, caratê, ciclismo, náutica, futsal, handebol, judô, natação (incluindo provas de piscina, águas abertas, nado artístico, saltos e polo aquático), taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, voleibol e vôlei de praia.

A noite marcou ainda a abertura oficial da nova sede do Sesc-DF, inaugurada na segunda-feira. O prédio reúne áreas administrativas, espaços de convivência e serviços ao público, entre eles restaurante e academia com valores acessíveis, voltados à comunidade do SIA. “A nova sede é um marco. Ela contempla todas as áreas e permanece aberta à população. O trabalhador do comércio agora tem um local para alimentação, saúde e atendimento, de forma acessível”, afirmou Schmarczek.