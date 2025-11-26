Galo anuncia afastamento do banqueiro Daniel Vorcaro, investidor da SAF

Banqueiro Daniel Vorcaro, um dos investidores na SAF do Atlético - (crédito: Divulgação)

O Atlético comunicou, nesta quarta-feira (26/11), o afastamento do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos investidores do clube, do Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo o clube, a decisão foi tomada na sexta-feira (21/11), por meio da Assembleia Geral Extraordinária.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A decisão decorre de fatos de conhecimento público que geraram impedimentos para o exercício regular de suas funções, conforme previsto nas normas internas de governança”, comunicou o clube.

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro foi preso na segunda-feira passada (17/11), no âmbito da Operação Compliance Zero para apurar suspeitas de fraude na emissão de títulos de crédito por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Segundo a corporação, são investigados crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

Vorcaro detém 20,2% da SAF do Atlético. O banqueiro fez dois aportes, um de R$ 100 milhões e outro de R$ 200 milhões. Ambos já foram pagos pelo empresário.

Em abril do ano passado, o CEO do clube, Bruno Muzzi, revelou que Vorcaro vinha participando das decisões relacionadas ao futebol.

“O Daniel é um grande acionista, tem participado das reuniões de Conselho com a gente, dos comitês também. É de fundamental importância a presença dele”, disse o executivo, na época.

Apesar de grande participação interna, Vorcaro sempre manteve um perfil mais discreto em relação ao Atlético. Ele não tinha o costume de visitar o vestiário e dar declarações públicos sobre a participação na SAF.

Veja a nota do Atlético

“A SAF do Galo informa que, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na última sexta-feira (21/11), os acionistas decidiram pela destituição de Daniel Bueno Vorcaro do Conselho de Administração.

A decisão decorre de fatos de conhecimento público que geraram impedimentos para o exercício regular de suas funções, conforme previsto nas normas internas de governança.

O assento no Conselho permanecerá vago até nova deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

A SAF do Galo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade institucional e as melhores práticas.”