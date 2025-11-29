Stock Car: em corrida de reviravoltas, Felipe Fraga vence sprint de Brasília

“Hoje foi sorte”, disse o primeiro campeão oficial do reformado Autódromo Internacional Nelson Piquet. Com o Mitsubishi #88 da Eurofarma, Felipe Fraga “herdou” a primeira colocação da corrida sprint deste sábado (29), após uma desclassificação múltipla dos concorrentes do traçado. Com a vitória e mais 55 pontos na conta, o piloto ampliou, ainda mais, a vantagem na liderança da Stock Car Pro Series. A tarde foi marcada por intervenções por três safety cars e acidentes na pista recém-reformada da capital.

Outros beneficiados com a sequência de eliminações foram Arthur Leist, #81 da Texaco e Nelsinho Piquet, #33 da Bandeiras, responsáveis por completar o pódio. Ao todo, nove pilotos que terminaram na frente da corrida foram desclassificados após não obedeceram à parada obrigatória: Zonta, Júlio Campos, Cacá, Felipe Massa, Lucas Foresti, Ricardo Maurício, Átila Abreu, Rafa Reis e Hélio Castro.

Com a sequência, Felipe Fraga conquistou a vitória de número 22 nesta temporada e ampliou a vantagem na liderança da classificação geral. Agora, o paraense da Eurofarma soma 842 pontos, 120 a mais do que o vice-líder Gaetano di Mauro, da mesma escuderia, com 722. O resultado também fez Arthur Leist saltar para a 3ª colocação, antes ocupada por Gabriel Casagrande. Com o pódio conquistado no autódromo “do pai”, Nelsinho Piquet também subiu posições e agora ocupa a 5ª posição.

Sem o autódromo 100% pronto e preparado para receber corridas, alguns dos pilotos já haviam reclamado sobre a falta das zebrinhas nas laterais da pista, responsáveis por auxiliar os carros a não saírem da rota original. Ao todo, três acidentes marcaram a tarde de Sprint no principal palco do automobilismo do Distrito Federal.

Um dos mais fortes foi o do brasiliense Enzo Elias. Restando quatro minutos para o fim da prova, a prata da casa se envolveu em um 'three-wide' (disputa tripla lado a lado) com Gabriel Casagrande e Rafael Suzuki e foi jogado para fora da pista. Um dos pneus do carro de Enzo chegou a voar para fora do circuito. Durante a transmissão da Stock Car, perguntado sobre o que houve, o piloto, com a cara suja de terra, não soube responder com exatidão.

“Tô tentando entender ainda. O Gabriel (Casagrande) e o Suzuki se tocaram e eu consegui colocar o carro inteiramente por dentro e, mesmo assim, eles vieram ‘pra’ curva como se eu não tivesse por lá. Fico triste pelo o que acontece no campeonato, em uma corrida importante. Estávamos conseguindo evoluir na corrida e agora vai dar um trabalho gigantesco para os mecânicos consertarem esse carro. Muito triste. Precisa ver realmente quem fez, mas é muito triste pelo o que aconteceu.”

O piloto da casa não foi o único a bater. Ainda nos primeiros instantes da corrida, Rubinho Barrichello, #111 da Full Time, e Gaetano di Mauro, #11 da Eurofarma, abandonaram a prova após colidirem e serem jogados na brita. “Fizemos uma boa largada e eu vinha por dentro seguindo o Felipe Fraga. O Ricardinho (Maurício) botou todo mundo pra fora e eu acabei empurrando o Suzuki”, disse Barrichello, que até conseguiu levar o carro aos boxes, mas optou por ficar de fora da corrida.

Outro acidente ocasionado pela “falta de vivência” da pista aconteceu aos 14 minutos de prova. Casagrande era o líder, mas também caiu na brita após uma frenagem mal concluída. Devido à pista ser nova, o asfalto ainda não aderiu à borracha dos pneus, o que ajuda os carros na hora de desacelerar ou frear. No mesmo lance, Vicent Orige e Enzo Elias, companheiros de boxe na Bandeiras, trombaram. Orige girou, mas conseguiu se recuperar sem grandes dificuldades.