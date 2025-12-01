Brasília vence o Sorocaba e deixa a zona de rebaixamento da Superliga

Lívia foi uma das três maiores pontuadores em quadra, na noite desta terça. - (crédito: @davidsoncourlan)

Depois de cinco derrotas consecutivas e extensos 38 dias, o Brasília Vôlei reencontrou o caminho das vitórias na Superliga Feminina. Na noite desta terça-feira (1/12), em um duelo direto contra o rebaixamento, as brasilienses receberam o Sorocaba, lanterna do torneio, no ginásio do Sesi Taguatinga. A equipe de Spencer Lee fez o dever de casa: em noite de gala do trio Karen, Gabi Carneiro e Lívia, as mandantes se impuseram e bateram as paulistas por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/11 e 25/23).

Depois de um primeiro set equilibrado, as brasilienses soltaram a mão na segunda parcial e abriram vantagem de 14 pontos no placar. No terceiro, apesar da crescente no rendimento do Sorocaba, não foi possível tirar a vitória arrasadora por 3 x 0. Mesmo em uma boa atuação coletiva em geral, o trio de ataque conduziu a noite: Lívia anotou 11 pontos, Karen marcou 14 e Gabi Carneiro, maior pontuadora da partida, cravou 16. As três somaram 41 dos 75 pontos do Brasília.

Além da retomada de confiança, com a vitória, o time da capital federal deixa a vice-lanterna e pula para a 9ª colocação do torneio nacional. Com duas vitórias, o Brasília vai à seis pontos na tabela de classificação e ultrapassa o Tijuca-RJ (4pts) e o Maringá-PR (6pts). A última vitória das brasilienses havia sido em 25 de outubro, contra o próprio Tijuca, fora de casa, no Rio de Janeiro. E foi no sufoco, de virada, por 3 sets a 2 (19/25, 16/25, 29/27, 25/20 e 15/12).

De olho em chegar à segunda vitória seguida e colar de vez numa luta pelos play-offs, o Brasília segue em casa para o próximo duelo da Superliga. Em mais um confronto direto, as dirigidas de Spencer Lee retornam à quadra nesta sexta (5/12), diante do Batavo Mackenzie-MG. As mineiras ocupam a 7ª colocação do campeonato, com cinco vitórias, três derrotas e nove pontos conquistados. A bola está programada para subir às 18h30, no Sesi de Taguatinga, com transmissão do SporTV 2 e Volleyball TV (streaming).



