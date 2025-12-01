São Paulo pode ter papel fundamental para definir os rebaixados

Com o Brasileirão entrando em seus capítulos decisivos, a batalha contra o rebaixamento ganha contornos dramáticos. Até para aqueles que não estão envolvidos na disputa. Afinal, mesmo distante do risco de queda, o São Paulo terá um papel de protagonista indireto na definição das equipes que vão compor a Série B de 2026.
Afinal, os dois últimos compromissos do time de Hernán Crespo será contra Internacional e Vitória, equipes que estão brigando diretamente contra o Z4.
A situação do campeonato deixa claro o peso dessa reta final. Com Sport e Juventude já confirmados na Série B, duas vagas seguem abertas no Z4. No momento, o Fortaleza aparece com 40 pontos, enquanto o Internacional soma 41 e ocupa a 17ª colocação. Logo acima, mas ainda ameaçados, estão Santos, Vitória e Ceará, todos dependendo não apenas dos próprios resultados, mas também do desempenho dos adversários.
Matematicamente, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Vasco, Grêmio e Corinthians ainda não têm garantia absoluta de permanência, mas as probabilidades são desprezíveis. A UFMG, referência em projeções no futebol brasileiro, aponta risco inferior a 0,01% para esses clubes após a 36ª rodada, cenário praticamente resolvido.
Qual o objetivo do São Paulo
Ao São Paulo resta um objetivo pontual que seria a busca pelo oitavo lugar. A posição pode se transformar em vaga para a Pré-Libertadores caso Fluminense ou Cruzeiro conquistem a Copa do Brasil, abrindo caminho para um possível G8. Trata-se do único cenário em que o Tricolor teria chance de disputar o torneio continental no próximo ano, o que dá ao fim do campeonato, mesmo sem risco de queda, um significado adicional para o clube.