Tradicional "festa de fim de ano" do DF, Arimateia tem inscrições abertas

As inscrições para o Torneio Arimatéia, tradicional competição amadora de futsal do Distrito Federal, já estão abertas. A 43ª edição ocorrerá de 14 de dezembro a 4 de janeiro, na arena montada no Taguaparque, em Taguatinga. A exemplo dos anos anteriores, a programação não sofrerá interrupção durante as festividades de Natal e Ano Novo. As inscrições seguem até 9 de dezembro, data marcada para o congresso técnico.

Nesta edição, a categoria principal masculino terá premiação de R$ 1.200 para o campeão. As demais categorias receberão R$ 1.100. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (61) 99987-9079, enquanto informações adicionais estão disponíveis nas redes sociais oficiais do evento.

O torneio contará com dez categorias oficiais: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Principal Masculino, Principal Feminino, Veterano, Master e Super Master. A estrutura, montada anualmente no Taguaparque, está prevista para receber até 5 mil pessoas, além das cerca de 150 equipes inscritas em mais de 1500 jogos ao longo da competição.

Fundado por José de Lima Teia, o próprio Arimatéia, o campeonato nasceu em 1979, de forma simples, na rua onde o idealizador morava. Desde então, consolidou a posição de maior torneio amador de futsal do Distrito Federal. Em 2025, o evento terá transmissão ao vivo pela Record, emissora oficial desta edição, fato inédito na história do campeonato.