Emissora paga mais de R$ 240 milhões para tirar Sul-Americana do SBT

A TNT Sports passará a transmitir os jogos da Sul-Americana a partir de 2027 e o contrato de direito de exibição será vigente por três anos. Para o desfecho positivo, a emissora convenceu a Conmebol ao apresentar uma oferta superior à concorrência. Assim, desembolsou 45 milhões de dólares (cerca de R$ 243 milhões na cotação atual) para tirar o torneio continental do SBT.

O grupo de comunicação da família Abravanel tentou manter a Sul-Americana em sua programação, No entanto, entregou uma proposta inferior. No caso, de 25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 134 milhões na cotação atual). Ou seja, 44% menor do que a investida da TNT Sports. A Globo e a Cazé TV também estiveram na disputa pelos direitos de transmissão, mas tiveram desfecho negativo. As informações são da coluna "F5", da "Folha de São Paulo".

O projeto esportivo da Warner Bros Discovery adquiriu dois pacotes com a empresa FC Diez Media, responsável por comercializar os direitos de exibição de competições que a Conmebol organiza. Em um dos conjuntos que comprou, passa a ter a possibilidade de transmitir uma partida por rodada no Youtube. De maneira geral, nos três anos de vínculo, a TNT Sports exibirá 16 jogos.

Em seu canal na plataforma do Google, a emissora conta com 12 milhões de inscritos. O SBT buscava a renovação exatamente deste pacote. A coluna "F5" tomou conhecimento também que a Warner Bros Discovery não participou das primeiras reuniões das tratativas e entrou nas conversas já em curso.

Sul-Americana seguirá com divisão de emissoras

Além do pacote do campeonato continental, o grupo que administra a TNT Sports também comprou outro conjunto atrelado aos melhores momentos do torneio. Tal liberação integra registros exclusivos da Libertadores e da Sul-Americana. No caso, para ter a permissão de utilizá-los em diferentes meios como plataformas digitais. No mercado, havia indícios que a Globo tinha tratativas avançadas por esse pacote.

Portanto, a divisão das transmissões dos torneios ficou com Globo e GeTV, com a permissão para exibir a Libertadores em plataformas abertas. A ESPN tem o direito de transmitir a competição através do streaming e da TV fechada. O projeto esportivo da Disney e da Warner Bros Discovery fica com a liberação da Sul-Americana. Além disso, a Paramount recuou e decidiu tirar as suas ofertas e não continuará com os campeonatos.

Em comunicado, a Warner Bros Discovery confirmou que chegou a acordos com a Conmebol nas negociações com a Conmebol.

"A TNT Sports tem o maior ecossistema digital de esportes no Brasil e foi pioneira nos modelos de transmissão em plataformas digitais, ainda nos nossos tempos de Esporte Interativo. Estamos muito felizes por voltar a garantir a exibição gratuita para os nossos fãs, através do nosso canal do YouTube, de um direito tão relevante como a Conmebol Sul-Americana", comemorou Diego Vieira, Head de Esportes da Warner Bros. Discovery Brasil e México.

Como não houve acerto com o SBT, a Sul-Americana deixa a TV aberta depois de quatro anos. O grupo de comunicação recebeu a informação de que haveria a renovação dos direitos de transmissão. Principalmente pela relevância do torneio para o seu projeto esportivo.