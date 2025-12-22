Zubeldía abre mão de férias e participa de reuniões no CT

Em meio as férias dos jogadores, Zubeldía segue trabalhando a todo vapor. Dessa forma, o treinador tem participado das reuniões com a diretoria do Fluminense no CT Carlos Castilho para discutir o planejamento da próxima temporada, de acordo com o GE. O técnico e a gestão debatem, principalmente, sobre reforços.

Desde 2024, o Fluminense reformulou e montou o elenco de acordo com as características de Mano Menezes e Renato Gaúcho. Mesmo assim, Zubeldía conseguiu levar o Time de Guerreiros à fase de grupos da Libertadores. Agora, no entanto, o treinador argentino deseja incluir jogadores com suas características.

Ativo na discussão sobre a montagem do elenco, Zubeldía definiu suas prioridades. Agora, a diretoria trabalhar para reforçar. A prioridade é um zagueiro mais refinado na saída de bola e um centroavante para ser a nova referência do ataque. O Fluminense, aliás, também tenta a contratação de Nino, mas esbarra no jogo duro do Zenit, da Rússia.

O elenco do Fluminense foi dividido para a reapresentação para a próxima temporada. Dessa forma, um grupo formado por jovens da base e jogadores pouco aproveitados inicia a pré-temporada no dia 2 de janeiro, enquanto o segundo grupo com os principais nomes se reapresenta no dia 8, no CT Carlos Castilho.

