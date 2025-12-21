InícioEsportes
Corinthians derrota Vasco no Maracanã e é tetracampeão da Copa do Brasil

Yuri Alberto e Memphis Depay marcam para o Timão, brindam Fiel com a quarta estrela e Dorival Júnior vira Rei da Copa do Brasil com Felipão. Corinthians vai à Libertadores e pega Flamengo na Supercopa

Yuri Alberto fez o primeiro gol e Memphis Depay marcou o do título: dupla implacável nas finalizações no Maracanã - (crédito: AFP)
Yuri Alberto fez o primeiro gol e Memphis Depay marcou o do título: dupla implacável nas finalizações no Maracanã - (crédito: AFP)

Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Na noite deste domingo, o vencedor do torneio em 1995, 2002 e 2009 bordou a quarta estrela no escudo ao derrotar o Vasco por 2 x 1 no Maracanã. Além do troféu e do prêmio de R$ 77 milhões, o clube paulista está classificado para a fase de grupos da Libertadores e disputará a Supercopa Rei do Brasil diante do Flamengo, campeão do Brasileirão, provavelmente no Mané Garrincha, em Brasília. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram para o Timão. Nuno Moreira marcou para o Gigante da Colina em um Maracanã pilhado por duas das maiores torcidas do país.

A conquista consagra mais uma vez o técnico Dorival Júnior. Demitido da Seleção Brasileira pela CBF, o paulista de Araraquara alcança Luiz Felipe Scolari. Ambos ostentam quatro taças do torneio no currículo. Antes, o comandante do Corinthians ganhou a Copa do Brasil com o Santos (2010), Flamengo (2022) e o São Paulo (2023).

Autor do gol do título, Memphis Depay também confirma a fama de pé-quente em torneios nacionais nesse formato. Foi campeão da Copa da Holanda pelo PSV Eindhoven em 2011/2012; vestindo a camisa do Barcelona na Copa do Rei da Espanha em 2022/2023; e na Copa da Inglaterra em 2015/2016 com o uniforme do Manchester United. Agora, entra para a história do nosso futebol como primeiro jogador nascido na Europa a vencer a Copa do Brasil com direito a gol decisivo na principal arena do país.

"A gente mereceu demais. Todos as nossas vitórias na Copa do Brasil não eram mérito nosso, mas fragilidade do adversário. Eu sinto-me muito honrado. É um amor inexplicável" Yuri Alberto, autor do primeiro gol, em entrevista a TV Globo

O duelo foi destravado pelos erros no primeiro tempo. Bem distribuído em campo, o Corinthians se fechava com um bloco de até seis jogadores. Breno Bidon, Memphis Depay e Maycon ficavam posicionados à espera da bola para acionar o centroavante Yuri Alberto ou o lateral-direito Matheuzinho em profundidade para explorar os avanços de Paulo Henrique e de Pumita Rodríguez. Os zaguueiros tinham de sair para tapar lacunas deixadas pelos alas.

O Vasco fazia saída de três programado no 4-2-2-2. Paulo Henrique e Pumita avançavam à frente dos volantes Cauan Barros e Tiago Mendes. Ambos ficavam presos na proteção aos beques Carlos Cueta e Robert Renan. Nuno Moreira e Philippe Coutinho construíram e Andrés Gomez se movimentavam no ataque acelerando as ações ofensivas com Rayan.

Os erros individuais destravaram a final no campo das ideias. Em um lance iniciado por Raniele com uma inversão de bola belíssima, Matheuzinho protagonizou lançamento belíssimo em diagonal da direita para a esquerda. Léo Jardim demorou a sair do gol, Carlos Cuesta chegou atrasado na marcação e o centroavante Yuri Alberto foi preciso no domínio e no acabamento impecável ao colocá-la no canto esquerdo do goleiro cruzmaltino.

A abertura do placar não intimidou o Vasco. O Corinthians se defendia bem até dois personagens cometerem equívocos individuais. Depois de iniciar o gol do Timão, o volante Raniele errou passe no campo de ataque e começou a jogada do empate do Vasco.

Cauan Barros interceptou, tocou para Philippe Coutinho e o camisa 10 repassou a bola rapidamente a Andrés Gomez. O colombiano cruzou, Hugo Souza viu a bola passar na frente dele sem sair do gol e Nuno Moreira cabeceou para empatar a partida diante de uma retaguarda corintiana bagunçada pela falha cometida por Raniele.

 

"Foi um jogo muito pesado, muita pressão, mas no final mostramos que o Corinthians é um clube grande. Vim para o Corinthians há um ano e ninguém acreditava em nós e conquistamos dois títulos (Paulistão e Copa do Brasil). Tenho orgulho dos companheiros" Memphis Depay, atacante do Corinthians, a TV Globo

O segundo tempo começou com uma finalização do zagueiro Gustavo Gustavo Henrique por cima do gol após cobrança de falta do volante Maycon. Antes, Raniele havia cometido falta em Nuno Moreira e o lace foi anulado. O Vasco respondeu com chute de Robert Renan de fora da área. Hugo Souza pulou no canto direito e defendeu com segurança.

Se os gols nos primeiro tempo foram definidos por erros individuais, o do título saiu graças ao talento de Breno Bidon. O meia deu drible desconcertante em Cauan Barros e acionou Matheuzinho. O lateral-direito lançou Yuri Alberto em profundidade e o centroavante tocou para o holandês Memphis Depay empurrar a bola para a rede em condição legal.

"Falaram que não passaríamos pelo Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro... Fizeram faixa de campeão aqui no Rio, mas chegamos com muita humildade mostramos que somos grandes" Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Fernando Diniz tirou o centroavante Vegetti imediatamente do banco de reservas e sacou Cauan Barros. Dorival Júnir reagiu trocando Raniele por Carrillo. O Vasco agredia em busca do empate, porém o Corinthians formava uma barreira difícil de ser superada. Rayan tentou ao disparar um míssil em cobrança de falta, mas Hugo Souza impediu. Com sofrimento, o Corinthians administrou o resultado até o apito final nos sete minutos de acréscimos e desentalou o grito de tetracampeão da Fiel no Maracanã. O alvinegro não conquistava o mata-mata nacional desde 2009, quando Ronaldo Fenômeno vestia a camisa 9 sob o comando de Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 2 CORINTHIANS

1 VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (David), Robert Renan e Puma Rodríguez (Matheus França); Cauan Barros (Vegetti), Thiago Mendes e Philippe Coutinho (Tchê Tchê); Andres Gómez, Nuno Moreira (GB) e Rayan.

Técnico: Fernando Diniz

2 CORINTHIANS 

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Carrillo), José Martínez, Maycon (Maycon) e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto (João Pedro Tchoca)

Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

GOLS - Yuri Alberto, aos 18, e Nuno Moreira, aos 40 minutos do primeiro tempo; Memphis Depay, aos 17 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Carlos Cuesta, Thiago Mendes e Vegetti (Vasco); Yuri Alberto, Carrillo, Matheuzinho e João Pedro Tchoca (Corinthians)

PÚBLICO - 67.111 torcedores.

RENDA - R$ 13.214.612,50.

ESTÁDIO - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

 

  • Corinthians' forward #09 Yuri Alberto celebrates scoring his team's first goal during the Brazil Cup second leg final football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Yuri Alberto comemora o primeiro gol do Corinthians depois de dominar a bola com carinho e finalizar em um chute cruzado indefensável Foto: AFP
  • Vasco da Gama's Portuguese midfielder #17 Nuno Moreira celebrates scoring his team's second goal during the Brazil Cup second leg final football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Vasco da Gama's Portuguese midfielder #17 Nuno Moreira celebrates scoring his team's second goal during the Brazil Cup second leg final football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Foto: AFP
  • Corinthians' Dutch forward #10 Memphis Depay celebrates scoring his team's second goal during the Brazil Cup final second leg football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Corinthians' Dutch forward #10 Memphis Depay celebrates scoring his team's second goal during the Brazil Cup final second leg football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Foto: AFP
  • Corinthians' Dutch forward #10 Memphis Depay celebrates scoring his team's first goal during the Brazil Cup final second leg football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Corinthians' Dutch forward #10 Memphis Depay celebrates scoring his team's first goal during the Brazil Cup final second leg football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Foto: AFP
MP
MP

Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 21/12/2025 20:02 / atualizado em 21/12/2025 20:19
