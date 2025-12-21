Corinthians derrota Vasco no Maracanã e é tetracampeão da Copa do Brasil

Yuri Alberto fez o primeiro gol e Memphis Depay marcou o do título: dupla implacável nas finalizações no Maracanã - (crédito: AFP)

Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Na noite deste domingo, o vencedor do torneio em 1995, 2002 e 2009 bordou a quarta estrela no escudo ao derrotar o Vasco por 2 x 1 no Maracanã. Além do troféu e do prêmio de R$ 77 milhões, o clube paulista está classificado para a fase de grupos da Libertadores e disputará a Supercopa Rei do Brasil diante do Flamengo, campeão do Brasileirão, provavelmente no Mané Garrincha, em Brasília. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram para o Timão. Nuno Moreira marcou para o Gigante da Colina em um Maracanã pilhado por duas das maiores torcidas do país.

A conquista consagra mais uma vez o técnico Dorival Júnior. Demitido da Seleção Brasileira pela CBF, o paulista de Araraquara alcança Luiz Felipe Scolari. Ambos ostentam quatro taças do torneio no currículo. Antes, o comandante do Corinthians ganhou a Copa do Brasil com o Santos (2010), Flamengo (2022) e o São Paulo (2023).

Autor do gol do título, Memphis Depay também confirma a fama de pé-quente em torneios nacionais nesse formato. Foi campeão da Copa da Holanda pelo PSV Eindhoven em 2011/2012; vestindo a camisa do Barcelona na Copa do Rei da Espanha em 2022/2023; e na Copa da Inglaterra em 2015/2016 com o uniforme do Manchester United. Agora, entra para a história do nosso futebol como primeiro jogador nascido na Europa a vencer a Copa do Brasil com direito a gol decisivo na principal arena do país.

"A gente mereceu demais. Todos as nossas vitórias na Copa do Brasil não eram mérito nosso, mas fragilidade do adversário. Eu sinto-me muito honrado. É um amor inexplicável" Yuri Alberto, autor do primeiro gol, em entrevista a TV Globo

O duelo foi destravado pelos erros no primeiro tempo. Bem distribuído em campo, o Corinthians se fechava com um bloco de até seis jogadores. Breno Bidon, Memphis Depay e Maycon ficavam posicionados à espera da bola para acionar o centroavante Yuri Alberto ou o lateral-direito Matheuzinho em profundidade para explorar os avanços de Paulo Henrique e de Pumita Rodríguez. Os zaguueiros tinham de sair para tapar lacunas deixadas pelos alas.

O Vasco fazia saída de três programado no 4-2-2-2. Paulo Henrique e Pumita avançavam à frente dos volantes Cauan Barros e Tiago Mendes. Ambos ficavam presos na proteção aos beques Carlos Cueta e Robert Renan. Nuno Moreira e Philippe Coutinho construíram e Andrés Gomez se movimentavam no ataque acelerando as ações ofensivas com Rayan.

Os erros individuais destravaram a final no campo das ideias. Em um lance iniciado por Raniele com uma inversão de bola belíssima, Matheuzinho protagonizou lançamento belíssimo em diagonal da direita para a esquerda. Léo Jardim demorou a sair do gol, Carlos Cuesta chegou atrasado na marcação e o centroavante Yuri Alberto foi preciso no domínio e no acabamento impecável ao colocá-la no canto esquerdo do goleiro cruzmaltino.

A abertura do placar não intimidou o Vasco. O Corinthians se defendia bem até dois personagens cometerem equívocos individuais. Depois de iniciar o gol do Timão, o volante Raniele errou passe no campo de ataque e começou a jogada do empate do Vasco.

Cauan Barros interceptou, tocou para Philippe Coutinho e o camisa 10 repassou a bola rapidamente a Andrés Gomez. O colombiano cruzou, Hugo Souza viu a bola passar na frente dele sem sair do gol e Nuno Moreira cabeceou para empatar a partida diante de uma retaguarda corintiana bagunçada pela falha cometida por Raniele.

"Foi um jogo muito pesado, muita pressão, mas no final mostramos que o Corinthians é um clube grande. Vim para o Corinthians há um ano e ninguém acreditava em nós e conquistamos dois títulos (Paulistão e Copa do Brasil). Tenho orgulho dos companheiros" Memphis Depay, atacante do Corinthians, a TV Globo

O segundo tempo começou com uma finalização do zagueiro Gustavo Gustavo Henrique por cima do gol após cobrança de falta do volante Maycon. Antes, Raniele havia cometido falta em Nuno Moreira e o lace foi anulado. O Vasco respondeu com chute de Robert Renan de fora da área. Hugo Souza pulou no canto direito e defendeu com segurança.

Se os gols nos primeiro tempo foram definidos por erros individuais, o do título saiu graças ao talento de Breno Bidon. O meia deu drible desconcertante em Cauan Barros e acionou Matheuzinho. O lateral-direito lançou Yuri Alberto em profundidade e o centroavante tocou para o holandês Memphis Depay empurrar a bola para a rede em condição legal.

"Falaram que não passaríamos pelo Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro... Fizeram faixa de campeão aqui no Rio, mas chegamos com muita humildade mostramos que somos grandes" Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Fernando Diniz tirou o centroavante Vegetti imediatamente do banco de reservas e sacou Cauan Barros. Dorival Júnir reagiu trocando Raniele por Carrillo. O Vasco agredia em busca do empate, porém o Corinthians formava uma barreira difícil de ser superada. Rayan tentou ao disparar um míssil em cobrança de falta, mas Hugo Souza impediu. Com sofrimento, o Corinthians administrou o resultado até o apito final nos sete minutos de acréscimos e desentalou o grito de tetracampeão da Fiel no Maracanã. O alvinegro não conquistava o mata-mata nacional desde 2009, quando Ronaldo Fenômeno vestia a camisa 9 sob o comando de Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 2 CORINTHIANS



1 VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (David), Robert Renan e Puma Rodríguez (Matheus França); Cauan Barros (Vegetti), Thiago Mendes e Philippe Coutinho (Tchê Tchê); Andres Gómez, Nuno Moreira (GB) e Rayan.

Técnico: Fernando Diniz



2 CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Carrillo), José Martínez, Maycon (Maycon) e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto (João Pedro Tchoca)

Técnico: Dorival Júnior.



ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)



GOLS - Yuri Alberto, aos 18, e Nuno Moreira, aos 40 minutos do primeiro tempo; Memphis Depay, aos 17 do segundo tempo



CARTÕES AMARELOS - Carlos Cuesta, Thiago Mendes e Vegetti (Vasco); Yuri Alberto, Carrillo, Matheuzinho e João Pedro Tchoca (Corinthians)



PÚBLICO - 67.111 torcedores.



RENDA - R$ 13.214.612,50.



