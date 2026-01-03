Torneio Arimateia: Os Creyssons goleiam atual campeão e estão na final

O atual campeão LocTrad não suportou o ritmo de jogo do Os Creyssons no segundo tempo e tomou quatro gols do time laranjado depois de um jogo equilibrado na etapa inicial - (crédito: Divulgação/Torneio Arimateia)

O tradicional Torneio Arimateia de Futsal conheceu na tarde deste sábado o primeiro finalista do tradicional torneio de rua de Taguatinga. Diante de 15 mil torcedores e da tradicional fumaça laranja lembrando a magia da seleção da Holanda, Os Creyssons derrotaram o atual campeão LocTrad por 4 x 0 e decidirão o título da competição principal contra o remanescente entre Zap Dias e Tropa do CM. O duelo é a última partida do dia, hoje, às 22h, na arena montada no Taquaparque. A finalíssima será neste domingo.



O primeiro tempo foi travado. Os goleiros se sobressaíram e garantiram o empate parcial por 0 x 0. Thales pelo lado dos Os Creyssons e Cabañas do LocTrad resistiram aos ataques e mantiveram o placar intacto. Curiosamente, um deles abriria o placar na etapa final.

Tales recebeu uma bola recuada e chutou da própria área em direção à meta de Cabañas. O goleiro do LocTrad se atrapalhou no lance o Os Creyssons abriram o placar. O lance desestruturou o adversário emocionalmente e deu início a uma goleada no Taguaparque.

O segundo foi questão de tempo. Depois de uma troca de passes, a bola chegou aos pés de Gilberto, o Gilba. O camisa 93 finalizou de fora da área e contou com um toque na trave para ampliar o placar e partir para o abraço diante da pilhada torcida dos Os Creyssons.

Sob pressão, o LocTrad pediu tempo técnico e decidiu recorrer ao goleiro-linha na tentativa de sufocar Os Creyssons em busca do empate. Bastou um passe errado para a bola chegar a Matheus Pinto. O chute certeiro da área do time laranja acertou o gol sem goleiro: 3 x 0.

A contagem regressiva para a classificação levou parte do banco de reservas para a beira da quadra, rente à linha lateral. De lá, eles viram praticamente uma repetição do lance do terceiro gol. Munir, ex-jogador do Corinthians, disparou de longe e ampliou para 4 x 0.

História

Tradição na capital desde 1979, quando tudo começou na ruma de José de Lima Téia, o Arimateia, valendo uma garrafa de refrigerante e dois pães com mortadela. Lá se vão 43 edições. Na primeira, ele organizou um campeonato com a ajuda dos pais. Quatro times competiam pelo prêmio. O vice ficava com um pão e um copo da bebida.

Os uniformes eram panos pintados e as traves eram feitas com duas pedras. O importante era a diversão. A quantidade de participantes foi dobrando e o campeonato reunirá mais de 120 equipes no Taguaparque, a casa do evento há 14 anos.