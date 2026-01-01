Liverpool tropeça novamente na Premier League ao empatar com Leeds em Anfield

Thiago Alcântara, do Liverpool, é um nome que interessa aos cariocas - (crédito: Reprodução da internet)

O Liverpool começou 2026 com um tropeço em casa ao empatar com o Leeds United em 0 a 0 nesta quinta-feira (1º) em Anfield, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O atual campeão não conseguiu refletir seu domínio tímido, porém constante, no placar da partida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o empate, os 'Reds' ficam na quarta colocação com 33 pontos, a 12 do líder Arsenal, que na terça-feira goleou o Aston Villa por 4 a 1.

Sem o astro Mohamed Salah, que está defendendo a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, o Liverpool teve uma atuação apática e pouco inspirada. Hugo Ekitiké (33') e Virgil van Dijk (70') tiveram as melhores chances da equipe, ambas em finalizações de cabeça para fora.

Embora tenha jogado fechado na defesa, o Leeds quase conseguiu uma vitória surpreendente com um gol de Dominic Calvert-Lewin que foi anulado por impedimento (81'). O atacante inglês havia entrado em campo apenas alguns minutos antes.

O time comandado pelo técnico Daniel Farke emenda seu sexto jogo consecutivo (duas vitórias e quatro empates) sem derrota no campeonato e fica na 16ª posição com 21 pontos, sete à frente do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento.

Leia também: As personalidades do futebol que morreram em 2025

Já o Liverpool vinha de três vitórias seguidas. Seus próximos adversários serão Fulham e Arsenal.

Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Nottingham - Everton 0 - 2

West Ham - Brighton 2 - 2

Chelsea - Bournemouth 2 - 2

Burnley - Newcastle 1 - 3

Arsenal - Aston Villa 4 - 1

Manchester United - Wolverhampton 1 - 1

- Quinta-feira:

Crystal Palace - Fulham 1 - 1

Liverpool - Leeds 0 - 0

(17h00) Sunderland - Manchester City

Brentford - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 45 19 14 3 2 37 12 25

2. Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 26

3. Aston Villa 39 19 12 3 4 30 23 7

4. Liverpool 33 19 10 3 6 30 26 4

5. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11

6. Manchester United 30 19 8 6 5 33 29 4

7. Sunderland 28 18 7 7 4 20 18 2

8. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0

9. Crystal Palace 27 19 7 6 6 22 21 1

10. Fulham 27 19 8 3 8 26 27 -1

11. Brentford 26 18 8 2 8 28 26 2

12. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2

13. Tottenham 25 18 7 4 7 27 23 4

14. Brighton 25 19 6 7 6 28 27 1

15. Bournemouth 23 19 5 8 6 29 35 -6

16. Leeds 21 19 5 6 8 25 32 -7

17. Nottingham 18 19 5 3 11 18 30 -12

18. West Ham 14 19 3 5 11 21 38 -17

19. Burnley 12 19 3 3 13 20 37 -17

20. Wolverhampton 3 19 0 3 16 11 40 -29