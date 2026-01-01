Liverpool tropeça novamente na Premier League ao empatar com Leeds em Anfield

O Liverpool começou 2026 com um tropeço em casa ao empatar com o Leeds United em 0 a 0 nesta quinta-feira (1º) em Anfield, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O atual campeão não conseguiu refletir seu domínio tímido, porém constante, no placar da partida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Com o empate, os 'Reds' ficam na quarta colocação com 33 pontos, a 12 do líder Arsenal, que na terça-feira goleou o Aston Villa por 4 a 1.
Sem o astro Mohamed Salah, que está defendendo a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, o Liverpool teve uma atuação apática e pouco inspirada. Hugo Ekitiké (33') e Virgil van Dijk (70') tiveram as melhores chances da equipe, ambas em finalizações de cabeça para fora.
- Leia também: Pentacampeão Roberto Carlos tem complicação em cirurgia no coração, diz jornal espanhol
Embora tenha jogado fechado na defesa, o Leeds quase conseguiu uma vitória surpreendente com um gol de Dominic Calvert-Lewin que foi anulado por impedimento (81'). O atacante inglês havia entrado em campo apenas alguns minutos antes.
O time comandado pelo técnico Daniel Farke emenda seu sexto jogo consecutivo (duas vitórias e quatro empates) sem derrota no campeonato e fica na 16ª posição com 21 pontos, sete à frente do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento.
- Leia também: As personalidades do futebol que morreram em 2025
Já o Liverpool vinha de três vitórias seguidas. Seus próximos adversários serão Fulham e Arsenal.
Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
Nottingham - Everton 0 - 2
West Ham - Brighton 2 - 2
Chelsea - Bournemouth 2 - 2
Burnley - Newcastle 1 - 3
Arsenal - Aston Villa 4 - 1
Manchester United - Wolverhampton 1 - 1
- Quinta-feira:
Crystal Palace - Fulham 1 - 1
Liverpool - Leeds 0 - 0
(17h00) Sunderland - Manchester City
Brentford - Tottenham
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 45 19 14 3 2 37 12 25
2. Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 26
3. Aston Villa 39 19 12 3 4 30 23 7
4. Liverpool 33 19 10 3 6 30 26 4
5. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11
6. Manchester United 30 19 8 6 5 33 29 4
7. Sunderland 28 18 7 7 4 20 18 2
8. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0
9. Crystal Palace 27 19 7 6 6 22 21 1
10. Fulham 27 19 8 3 8 26 27 -1
11. Brentford 26 18 8 2 8 28 26 2
12. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2
13. Tottenham 25 18 7 4 7 27 23 4
14. Brighton 25 19 6 7 6 28 27 1
15. Bournemouth 23 19 5 8 6 29 35 -6
16. Leeds 21 19 5 6 8 25 32 -7
17. Nottingham 18 19 5 3 11 18 30 -12
18. West Ham 14 19 3 5 11 21 38 -17
19. Burnley 12 19 3 3 13 20 37 -17
20. Wolverhampton 3 19 0 3 16 11 40 -29