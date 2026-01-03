Marta se casa nos Estados Unidos

Carol Brito - especial para o Correio

Um dos maiores nomes do futebol no mundo, Marta Silva, se casou com a americana Carrie Lawrence em uma cerimônia realizada nos Estados Unidos, na Flórida. O casamento aconteceu na última sexta-feira (02/01).

Em vídeo publicado nas redes sociais da organizadora da cerimônia, Marta disse que “isso é uma experiência única e que seja a última”.

Conhecida pela autenticidade dentro e fora de campo, a camisa 10 usou um terno branco, desenvolvido especialmente para ela, assinado pela estilista Carla Gaspar, que explicou que ideia era usar um tecido brasileiro para valorizar a essência da jogadora. Um destaque do visual foi o chapéu, acessório que costuma fazer parte do estilo da atleta longe dos gramados. Já Carrie usou um vestido branco com detalhes de renda.

Marta entrou acompanhada da mãe, em uma cena que emocionou os convidados. A celebração também foi marcada pela música e pelo clima de afeto entre o casal. Em um momento descontraído, Carrie se arriscou a cantar em português ao lado da esposa.













