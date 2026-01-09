Candangão 2026: Capital busca sair do quase e mira no título inédito

Depois de dois anos batendo na trave, o Capital encara mais uma edição do Candangão visando levar o caneco de campeão para o Ninho da Coruja. Há algum tempo, o clube do Paranoá teve uma ascensão no futebol do Distrito Federal, figurando entre os principais times e investindo cada vez mais no plantel de jogadores. Mas o Coruja de Chuteiras ainda não saiu do quase, quando se trata do título regional. Em busca da conquista inédita, o tricolor anunciou reforços de peso e renovações importantes para a disputa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com a reformulação no clube, o Capital se tornou uma das forças do Planalto Central. O time do Paranoá achou o caminho nos anos anteriores para protagonizar as decisões do Candangão. Entretanto, nas duas ocasiões, acabou levando para casa o gosto amargo do vice-campeonato. O Coruja prepara o terreno com novas peças no elenco, um novo comandante da prancheta tricolor, manutenções de atletas e lapidando as categorias de base.

Campeão da Copa Espírito Santo de 2024 com o Porto Vitória, Fábio Brostel é a aposta do tricolor para 2026. O treinador de 46 anos disputou 20 jogos pelo clube capixaba e triunfou em 15 ocasiões. Brostel foi responsável por montar o grupo que sonha alto nesta temporada. Com quase um mês e meio de preparação, o paulista organizou a equipe para trabalhar a parte física e técnica dos atletas, analisando o desempenho individual e coletivo de cada jogador.

Leia também: Candangão 2026 inicia nova disputa pelo poder

“Nós tentamos antecipar o trabalho com alguns atletas visando o ganho físico. Foi bem positivo quando nós passamos para o campo. Eles responderam bem e deu para ver que o trabalho valeu a pena. Tem sido bem satisfatório. Os atletas têm se entregado bastante durante os treinos e, sem dúvidas, nós estamos saindo melhores do que entramos”, avaliou Fábio. “Jogadores comprometidos com o projeto e jogadores que se encaixam no meu modelo de jogo”, assim descreveu o elenco à disposição para a disputa.

Um dos grandes destaques do tricolor foi a chegada do lateral Nicolás Lugano, filho de Diego Lugano, ídolo do São Paulo e da seleção do Uruguai. O uruguaio foi o primeiro atleta estrangeiro a chegar na equipe do Coruja. Recentemente, o Capital anunciou a contratação do colombiano Johan Arango, atacante de 34 anos. Aos 25 anos, Lugano comemorou a vinda à capital federal e demonstrou entusiasmo para estrear pelo tricolor.

“Chegou a oportunidade de vir para cá, para um time que está crescendo muito e é sério. Obviamente, qualquer jogador que um clube desse jeito mostra interesse em você, um lugar que você pode crescer também e pode mostrar suas qualidades, qualquer um gostaria de vim. Eu sou uruguaio, nós miramos sempre no futebol brasileiro e eu aproveitei a oportunidade de fazer o meu nome”, celebrou.

Com o principal objetivo traçado, Nicolás está confiante com o que vem sendo feito dentro da equipe para alcançar o dever proposto para o grupo de conquistar o título inédito. “Eu sei que batemos na trave duas vezes, acho que esse ano a meta é sempre ganhar e sair campeão e é o desejo do elenco inteiro, é o que me disseram desde o primeiro dia. Acho que é essa a mentalidade do dia a dia, fazer as coisas bem para chegarmos bem para isso”, prospectou.

Elenco do Capital

Goleiros: Luan e Jefferson Ribeiro

Laterais: Lenon, Nicolas Lugano, Renan Luís, Genilson, João Villela

Zagueiros: Lima, Lucas Oliveira, Richardson, Kemerson, Rodrigo Couto e Eder Lima

Volantes: Esdras e Felipe Guedes

Meio-campistas: Rodriguinho, Vitor, Gustavo Cebolinha, Jerry, Jeremias e Bala

Atacantes: Moises Tobinha, Josué, Lucas Rangel, Lessinho, Alison Mira, Alisson Soares, Matheus Anderson, Deizinho, Marcos Weilher, Matheuzinho e Johan Arango

Técnico: Fábio Brostel

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz