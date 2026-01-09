A nova disputa pelo poder: Candangão 2026 começa neste sábado

A Uefa Champions League que conhecemos hoje nasceu em 1955 com o propósito de reunir os campeões nacionais dos países europeus. Guardadas as devidas proporções, o Campeonato Candango 2026 se aproxima da essência do principal torneio de clubes do planeta bola. Dos 10 candidatos ao principal título do Distrito Federal, seis tiveram o privilégio de erguer o troféu. Brasília, Brasiliense, Ceilândia, Gama, Real Brasília e Sobradinho levarão tradição aos tapetes verdes do quadradinho na 51ª edição.
O Candangão não tinha mais de cinco vitoriosos reunidos na mesma edição desde 2022. Ou seja, é a maior presença em seis anos. A diferença é que o pentacampeão Taguatinga e o bi Luziânia ainda estavam na elite. Aquela versão da disputa também foi a última com sequência de título. Absoluto em 2021, o Jacaré repetiu a dose na temporada seguinte. Esse é objetivo do Gama nesta temporada. Regente do DF em 2024, o Periquito sonha com 15ª taça.
Mas o maior torneio da capital não segrega. Não faz muito tempo que o Real Brasília ousou contra os tradicionais e entrou para a galeria de campeões em 2023. O Capital esteve nas últimas duas finais e bateu na trave contra Gama e Ceilândia. Portanto, um campeão inédito está cada vez mais maduro. Aruc, Paranoá, Samambaia e o próprio Capital se inspiram no Leão do Planalto para escrever o nome na história do torneio e buscar projeção para além do DF.
O Candangão continua sendo classificatório para competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O campeão assegura lugar na Série D, na Copa do Brasil e Copa Verde 2027. O vice, havendo disponibilidade, garante vaga na quarta divisão nacional e terá presença nos outros dois torneios. Isso porque o Distrito Federal será representado por Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama na edição de 2026 e depende dos desfechos. Havendo acessos, o número de times locais aumentará.
É Candangão em ano de Copa do Mundo. Três personagens têm passagens pela Seleção Brasileira. Principal contratação do Gama para a disputa, o atacante Henrique Almeida, de 34 anos, da mesma safra de Neymar, Casemiro, Philippe Coutinho e Oscar. Em 2011, sob a batuta do técnico Ney Franco foi campeão do Sul-Americano e do Mundial Sub-20 com a Amarelinha.
Meia do Brasiliense, Jean Pyerre, tetra gaúcho pelo Grêmio, passou pelo elenco sub-17 de Caio Zanardi. Atacante presente nos títulos da Seleção principal na Copa América de 2004 e na Copa das Confederações 2005, Ricardo Oliveira agora joga em outra função: é vice-presidente do Brasília desde julho do ano passado.
São nove Regiões Administrativas representadas: Gama, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Cruzeiro, Vila Planalto, Paranoá, Sobradinho e Plano Piloto. Somente o Paranoá tem dois representantes: o clube homônimo e o Capital.
O número de estádios não bate com o de times. Contando com o Mané Garrincha, são sete arenas reservadas: JK, Serejão, Abadião, Bezerrão, Rorizão e Defelê. A realidade das praças esportivas força alguns clubes a jogar longe de casa. O Brasília tem partidas previstas para o Gama. O Sobradinho, sem o Augustinho Lima, adotou a Vila Planalto.
O formato de disputa é mesmo. Os 10 clubes se enfrentam e cada um fará nove partidas. Os dois piores dos pontos corridos são rebaixados à segunda divisão, enquanto os quatro melhores se classificam para as semifinais. O mata-mata terá jogos de ida e volta, com o direito de decidir em casa concedido ao time de melhor campanha. A disputa pelo troféu será realizada em jogo único no Mané Garrincha em 21 de março. Haverá pausa para o feriado de Carnaval.
Também está mantida a parceria com a Sports Radar para monitoramento contra manipulação. O recurso do VAR será utilizado em um jogo por rodada da primeira fase, além de semis e decisão. O torneio terá transmissão da Record, do canal da FFDF e dos clubes no YouTube.
1ª rodada
Sábado (11/1)
15h Paranoá x Aruc
16h Brasiliense x Brasília
16h Ceilândia x Sobradinho
19h30 Gama x Real Brasília
Transmissão: Record, Federação de Futebol do Distrito Federal (YouTube) e canal de clubes (YouTube)
Domingo (12/1)
15h30 Capital x Samambaia
