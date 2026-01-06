Brasília é derrotado pelo Praia Clube no primeiro jogo de 2026

Ataque brasiliense funcionou bem e deu trabalho para a defesa do Praia Clube - (crédito: Luiz Markes/@Lsmarkesfotos)

O Brasília Vôlei abriu 2026 e o segundo turno da Superliga Feminina de Vôlei com derrota diante da torcida, nesta terça-feira (6/1), no Ginásio do Sesi Taguatinga. O revés pode ser considerado normal, pois foi diante do terceiro colocado da competição e uma das mais estreladas companhias nacionais, o Praia Clube. A trupe mineira aplicou 3 sets a 0, com duplo 25/21 e 27/25.

Embora tenha sofrido o 3 sets a 0, o Brasília dificultou a vida do Praia Clube e não permitiu à equipe mineira deslanchar no placar. No primeiro set, uma das alternativas ofensivas do time do DF foi o saque da ponteira Duda, com dois aces. A parcial seguinte colocou em evidência a oposta Gabi Carneiro, responsável por oito pontos.

A grande vantagem da companhia de Uberlândia foi colocada no último período, com o 19 x 14 no marcador. A distância, porém, foi pulverizada pelas brasilienses. O duelo ficou empatado de 23 x 23 a 25 x 25, mas as visitantes foram frias para fechar o confronto.

Brasília e Praia Clube dividiram as maiores pontuadoras da partida. As xarás Gabi Martins, do time mineiro, e Gabi Carneiro, da companhia do DF, colocaram 16 bolas no chão cada.

Recepção foi um dos fundamentos bem executados pelo Praia Clube contra o Brasília (foto: Luiz Markes/@Lsmarkesfotos)

O resultado mantém a equipe do Distrito Federal na parte de baixo da tabela da Superliga Feminina 2025/2026. Com quatro vitórias e oito derrotas na temporada, o Brasília ocupa a 10º colocação, à frente apenas de Tijuca (1-10) e Sorocaba (0-11). O regulamento prevê rebaixamento dos dois piores times para a segunda divisão.

O Flamengo lidera a Superliga, com 30 pontos e aproveitamento perfeito de 11 vitórias. O Minas está na cola, com 10 triunfos em 12 partidas. O Praia Clube se mantém firme na terceira colocação e na cola das rivais mineiras (9-3).

O próximo compromisso do Brasília na Superliga Feminina será na terça-feira (13/1), às 18h30, contra o Tijuca, no Ginásio do Sesi Taguatinga. O Praia Clube retorna à quadra no dia anterior, na visita ao Maringá, às 21h.