Flamengo terá maratona de 12 jogos em 40 dias

Técnico tem mais uma temporada para manter o Rubro-Negro no topo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O calendário do futebol brasileiro não dará trégua ao Flamengo no início de 2026. Após encerrar a última temporada com um volume impressionante de 78 partidas e quatro títulos conquistados, o elenco rubro-negro se prepara para um ritmo semelhante já na largada deste ano. O planejamento aponta para uma sequência exaustiva que pode chegar a 12 jogos em um intervalo de apenas 40 dias. O período crítico vai de meados de janeiro até o início de março e não prevê nenhuma semana livre para treinamentos, exigindo gestão de elenco imediata.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>

O técnico Filipe Luís terá um verdadeiro "teste de fogo" logo em sua primeira pré-temporada completa. O time estará envolvido em quatro competições simultâneas: Campeonato Carioca, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Diferentemente de anos anteriores, a preparação será concentrada no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, descartando viagens internacionais para os Estados Unidos. O elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, para dar início aos trabalhos.

Logística, reforços e conflito de datas

A estratégia para suportar a carga física envolve o uso de um time alternativo nas três primeiras rodadas do estadual. Desse modo, a estreia da força máxima deve ocorrer no clássico contra o Vasco, dia 21 de janeiro, apenas nove dias após a volta dos titulares aos treinos. Além disso, a tabela já apresenta conflitos: o jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão precisará ser reagendado, pois coincide com a véspera da decisão da Recopa contra o Lanús.

Para encarar esse desafio, a diretoria projeta ter dois titulares por posição, embora ainda não tenha anunciado reforços oficiais, apesar do acerto encaminhado com o zagueiro Vitão. O prazo para fechar o elenco é curto, já que a janela de transferências encerra no dia 3 de março, coincidindo com o fim dessa primeira maratona.

Confira a sequência prevista para o Rubro-Negro:

21/01 – Flamengo x Vasco – Carioca

– Flamengo x Vasco – Carioca 25/01 – Fluminense x Flamengo – Carioca

– Fluminense x Flamengo – Carioca 28/01 – São Paulo x Flamengo – Brasileirão

– São Paulo x Flamengo – Brasileirão 01/02 – Flamengo x Corinthians – Supercopa

– Flamengo x Corinthians – Supercopa 04/02 – Flamengo x Internacional – Brasileirão

– Flamengo x Internacional – Brasileirão 07/02 – Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ – Carioca

– Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ – Carioca 11/02 – Vitória x Flamengo – Brasileirão

– Vitória x Flamengo – Brasileirão 14/02 – Carioca (quartas de final)

– Carioca (quartas de final) 19/02 – Lanús x Flamengo – Recopa

– Lanús x Flamengo – Recopa 22/02 – Carioca (semifinal – ida)

– Carioca (semifinal – ida) 25/02 – Flamengo x Mirassol – Brasileirão (a reagendar)

– Flamengo x Mirassol – Brasileirão (a reagendar) 26/02 – Flamengo x Lanús – Recopa

– Flamengo x Lanús – Recopa 01/03 – Carioca (semifinal – volta)





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.