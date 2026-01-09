Candangão 2026: Aruc deseja surpreender os adversários no torneio regional

Campeão inédito da Segundinha em 2025, a Aruc chega à elite do futebol de Brasília visando se superar na campanha de 2026. A última vez que o time disputou o Campeonato Candango foi em 2000, quando conquistou o acesso após ser vice da divisão de acesso contra o Brasiliense. O treinador Dedé Rodrigues chega para o torneio com um elenco conhecido e entrosado, apostando na mescla de experiência dos mais velhos com o ânimo e talento dos jogadores mais jovens.

A campanha na segunda divisão local foi surpreendente. O grupo levantou a taça invicto na competição. Foram cinco vitórias e dois empates, com direito a goleada por 6 x 0 no Greval na última rodada e 11 x 0 diante do Candango na estreia. A principal missão do clube é se manter entre os 10 melhores do Distrito Federal, buscando conquistar o espaço e, quem sabe, cavar uma vaguinha no mata-mata do certame distrital.

A escolha das peças veio junto à chegada de Dedé Rodrigues, comandante do Riacho City na Série B candanga. Boa parte dos jogadores acompanharam o treinador para o novo desafio. Entre o plantel de jogadores, também serão explorados atletas da base do Brasiliense, que foram emprestados à Aruc. Desta forma, o técnico crê ser mais fácil trabalhar com o elenco na preparação para o Candangão. “Eu trouxe um grupo que trabalhou comigo. Então, até para facilitar o entendimento do trabalho pelo curto período de preparação de pré-temporada”, afirmou.

Alguns jogadores do elenco tem o destaque de Rodrigues. Dentro das condições do clube, um dos menores investimentos, se não o menor do Candangão, peças importantes tem a confiança do professor para entregar um bom campeonato. O meio-campista Yuri, o ponta Dharllyson, o lateral-esquerdo Hugo Mendes e o zagueiro Adam, capitão da equipe, são listados. A junção desses jogadores mais experientes, alguns até já disputaram o Candangão com os mais novos, é a aposta do treinador.

“Tudo isso facilita o entendimento do trabalho, o modelo de jogo, como jogar e como se comportar dentro do que a gente pretende. Nós tivemos boas respostas do elenco durante esse curto período de pré-temporada. A gente saiu dessa preparação com a sensação de dever cumprido nesse quesito”, avaliou.

Capitão da equipe, o zagueiro Adam Henrique, de 31 anos, analisa positivamente a fase de preparação e a juventude do elenco. “É um grupo jovem, mas bastante qualificado, tem muita qualidade. Estamos ajustando os últimos preparativos. Tivemos dois jogos-treinos que foram um teste de fogo, para saber como iríamos nos comportar dentro da competição, já que teremos quatro equipes com calendário nacional, que disputam a Série D”, pontuou.

“Eu posso afirmar que estamos no caminho”, garantiu. Para Adam, a Aruc chega para surpreender os adversários. “Nós não estamos vindo para poder participar, nós vamos competir e queremos sim está entre os quatro primeiros e chegar à semifinal do Candangão”, projetou.

Elenco da Aruc

Goleiros: Marcos Vinycius, Thaynan e Eduardo

Zagueiros: Adam Henrique, Lucena, Luan Berny, Juan e Kevin

Laterais: Hugo Mendes, Jefferson, Biro Biro, Yan, Danilo Titela e Davi Pit Bul

Meio-campistas: Yuri, Sebastyan, Gabriel Livinho, Juninho, Arthur Rodrigues, Arthur Lima, Neres, Athos Moreno e Enzo

Atacantes: Dharllyson, Pom Pom, Moreira, Kauã Luva, Rony, Stefan, Dani Bocão, Gleydson e Renan Berny

Técnico: Dedé Rodrigues

