Candangão 2026: Brasiliense aposta na confiança para voltar a ser campeão

Há quatro anos, a torcida do Jacaré comemorava o 11º título do Brasiliense no Campeonato Candango. Para quem acredita em coincidência, o hiato sem levantar a taça do torneio regional era a mesma da atual. Entretanto, desde a última conquista, o time de Taguatinga vem sentindo o gosto amargo de ficar apenas no quase. Buscando fazer diferente em 2026, depositou a confiança em um velho conhecido. Líder do ano passado, o técnico Luiz Carlos Winck foi eleito para levar a equipe rumo à 12ª conquista e diminuir a vantagem do rival Gama, com três a mais, o maior e atual vencedor da capital.

Com o espírito de ser um time aguerrido e que não pretende deixar, mais uma vez, a chance escapar entre os dedos, a diretoria começou a temporada em outubro com seis novos nomes no ataque, o setor com mais investimento de jogadores. Entre os nomes do elenco, 13 são novos e quatro promessas da base para complementar o plantel de jogadores. O zagueiro Euller, ex-Ceilândia, o atacante Wallace Pernambucano, ex-Capital, e o jovem atacante Montanha, de 19, anos, fazem parte do time. Antes, a promessa está participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em 2024, Winck fez uma passagem de sucesso ao levar o Jacaré às quartas de final da Série D do Brasileirão. Mas, em março de 2025, deixou a equipe após ser eliminado nas quartas de final do Candangão para o rival Gama que, subsequente, conquistou o título regional se isolando como maior campeão. Lúcio Flávio foi o sucessor, mas nem estreou e foi demitido após sequência negativa de resultados na pré-temporada. Coube ao clube trazer o gaúcho de volta para liderar o grupo na missão de ser vencedor.

“Nós pegamos um trabalho em andamento do Lúcio Flávio, cada um tem uma maneira de pensar. Nós temos uma filosofia de trabalho um pouco diferente. Os jogadores estão aceitando muito bem a ideia e têm a convicção que a gente vai fazer um campeonato muito bom”, pontuou. “O Brasiliense tem que brigar sempre em cima para ser campeão. É uma equipe grande e nós temos que nos portar dessa maneira dentro de campo. Esse é o meu pensamento e é o que eu tenho passado para os meus atletas”, alegou.

Como bom conhecedor do elenco que tem em mãos, Luiz afirma a necessidade de ser assertivo nas ações já que, juntos, trilharam esse caminho outras vezes. “Esse ano nós não podemos deixar escapar. Então, a gente vem ainda mais preparado. A gente vem mais conhecedor do campeonato regional e mais conhecedor ainda do nível de Série D do Brasileiro, para que a gente tenha uma expectativa de fazer um grande ano, que é o que o Brasiliense merece”, concluiu.

Campeão candango com o Ceilândia e ex-zagueiro de segurança da torcida do Gato Preto, Euller chega ao Brasiliense para somar ao grupo a experiência dentro de campo e com bom conhecimento de Candangão. O zagueiro demonstrou entusiasmo para estrear com a camisa do Jacaré. “As expectativas são as melhores possíveis por poder jogar no maior clube do DF. Um clube gigante no cenário nacional, com uma camisa pesada e uma torcida apaixonada. Isso acaba gerando uma expectativa muito alta, sei da pressão que é jogar no Brasiliense e vim muito preparado para esse desafio na minha carreira”, afirmou.

Elenco do Brasiliense

Goleiros: Matheus Kayser, Felipe, Hudson e Jeferson Hermes

Laterais: Netinho, Daniel Vançan e Ivan

Zagueiros: Fábio Sanches, Alan Costa, João Teixeira, Euller e Carmino

Volantes: Marcos Júnior, Tarta, Elyeser, Felipe Manoel e Deyverson

Meio-campistas: Rafael Longuine, Júnior Timbó, Jean Pyerre, Geovani e Thiaguinho

Atacantes: Apodi, Jackson, Wallace Pernambucano, Anderson Magrão, Júlio Vitor, Caio Hones e Montanha

Técnico: Luís Carlos Winck

