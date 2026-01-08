De Brasília para a história: Igor Thiago quebra recorde de gols na Premier League

Igor Thiago comemora contra o Sunderland, ontem: ao chegar a 16, se isolou como o brasileiro mais goleador em uma temporada da Premier League - (crédito: Divulgação/Brentford)

"Eu sempre sonho, porque acho que a coisa mais importante na vida de um atleta é sempre sonhar. Quero fazer história aqui no Brentford." Com essas palavras, o atacante brasiliense Igor Thiago chegava à Premier League, em julho de 2024, disposto a romper barreiras. Pouco mais de um ano e meio depois, o jogador nascido no Gama deu novo passo no objetivo ao quebrar um relevante recorde. Ao marcar duas vezes na vitória dos Bees sobre o Sunderland, por 3 x 0, ontem, o atleta se tornou o brasileiro a colocar mais bolas na rede em uma mesma temporada da elite inglesa. Com 16 gols, ultrapassou compatriotas como Matheus Cunha, Roberto Firmino e Gabriel Jesus.

O feito premia o ano mais especial da carreira de Igor Thiago. No entanto, na edição passada da Premier League, o sentimento era outro. Em um ano marcado por lesões, o atacante brasiliense perdeu quase metade dos jogos do novo clube. Recuperado, colhe os frutos plantados desde os primeiros passos fincados no projeto do Grêmio Ocidental. Deslanchando e vivendo o ápice aos 24 anos, os gols marcados na liga mais difícil do planeta bola credenciam o jogador a vislumbrar outra meta: chegar à Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2026.

Até o momento, a temporada 2025/2026 de Igor Thiago é praticamente irretocável. Os gols marcados contra Nottingham Forest (um), Sunderland (três, incluindo os dois de ontem), Manchester United (dois), West Ham (um), Liverpool (um), Newcastle (dois), Brighton (um), Burnley (dois) e Everton (três) o posicionam na vice-artilharia da Premier League. O brasiliense está atrás apenas de Haaland. No período, o astro do Manchester City marcou 20 vezes. De longe, com 10 bolas na rede, o ataante Semenyo, do Bornemouth, vê a disputa se concentrar entre o norueguês e o brasileiro.

Se competir gol a gol com Haaland é uma missão complexa para qualquer atacante do cenário internacional, o alto índice de eficiência na temporada 2025/2026 fez Igor Thiago ultrapassar compatriotas sem tanta dificuldade. A marca de 16 bolas na rede veio na 21ª rodada, a segunda do returno da elite inglesa. Assim, o brasiliense tem, pelo menos, mais 17 apresentações agendadas para ampliar o número. Na temporada 2025/2026, o camisa do Brentford também deixou o dele uma vez na Copa da Liga Inglesa. O jogador concedeu uma assistência para companheiros nas partidas disputadas na competição.

Recorde quebrado

A marca anterior de um brasileiro na lista de goleadores do Campeonato Inglês foi estabelecida a menos de um ano. Em abril de 2025, com a camisa do Manchester United, Matheus Cunha chegou a marca de 15 bolas na rede e igualou os feitos de Roberto Firmino, pelo Liverpool, e Gabriel Martinelli, pelo Arsenal. Robinho, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho e Richarlison ostentam números expressivos em temporadas anteriores e estão logo abaixo na lista (confira os índices no quadro abaixo).

"Meus objetivos são muito específicos e pessoais, mas o principal é que quero estar na melhor forma possível, na melhor condição física possível para fazer aquilo para o qual o Brentford me contratou: marcar gols", destacou Igor Thiago na entrevista de abertura da temporada concedida ao site do clube inglês. O brasiliense, inclusive, credita ao estilo de jogo do time a temporada artilheira em 2025/2026. "A principal diferença tem sido o trabalho com a bola. Em vez de nos concentrarmos apenas na corrida, temos trabalhado com a bola e no lado mais técnico do jogo", explicou o atleta.

Com o feito de artilharia concretizado ontem, Igor Thiago se fortalece na corrida para ser convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. O próximo chamado da Seleção Brasileira será em março e servirá para os amistosos contra a Croácia e a França, ambos nos Estados Unidos. Os testes serão os últimos antes do anúncio dos 26 escolhidos para lutar pelo hexacampeonato mundial. Se mantiver o índice artilheiro da Premier League, o brasiliense pode, de fato, sonhar com a chance de estar presente no chamado derradeiro e envergar a Amarelinha de número nove na caça ao mundo.