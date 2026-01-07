InícioEsportes
Confira a lista de restaurantes, músicas e filmes favoritos de Ancelotti

Por meio de postagem nas redes sociais, treinador da Seleção Brasileira elegeu as prefências dele em diversos locais do mundo

O italiano Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, durante o evento de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, acontecido em dezembro de 2025 - (crédito: Roberto SCHMIDT / AFP)
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, usou as redes sociais para compartilhar uma lista de preferências e principais experiências durante o ano de 2025. Na postagem, feita no último domingo (4/1), o técnico italiano sinalizou os restaurantes, as músicas, os filmes e os locais preferidos. 

Na legenda, o ex-Real Madrid ressalta que o objetivo da lista não é ranquear nenhuma das escolhas. Mas, sim, de compartilhar memórias de viagens que influenciaram a visão que possui sobre futebol, cultura e gastronomia, principalmente durante a carreira no Mundo da Bola. 

As escolhas de Carleto passam pelo Brasil. Nas sessões "pratos preferidos" e "lugares preferidos", o mister citou a churrascaria Mocellin, e o Cristo Redentor, ambos no Rio de Janeiro. No entanto, a Itália, país natal de Ancelotti, foi dominante na lista.

A cidade onde nasceu, Reggiolo, contou com a menção da Rocca di Reggiolo, uma fortaleza medieval. O treinador ainda destacou que a lista não se limita a novidades trazidas pelo ano de 2025, mesmo que tenha sido proporcionada pela chegada do novo ano. 

Confira a postagem feita por Ancelotti com as principais escolhas do treinador: 

Veja, categoria por categoria, as preferências do treinador: 

Restaurantes favoritos

  • Angela's House (Sister) - Reggiolo, Itália
  • Trattoria Squeri - Via Varano de' Melegari, Itália
  • Mocellin - Rio de Janeiro, Brasil
  • Ristorante Cocchi - Parma, Itália
  • Leña - Madrid, Espanha
  • Elisa - Vancouver, Canadá
  • Lucio - Londres, Reino Unido
  • Mishukuno Sushi en Bettei - Tóquio, Japão
  • L'arpège - Paris, França

Músicas favoritas

  • Bohemian Rhapsody - Queen
  • Nessun Dorma - Andrea Bocelli
  • You're The First, The Last, My Everything - Barry White
  • Rocketman - Elton John
  • Blinding Lights - The Weeknd
  • Non C'è - Laura Pausini
  • Nessuno - Mina
  • I Migliori Anni Della Nostra Vita - Renato Zero
  • Corazón Partío - Alejandro Sanz

Filmes favoritos

  • A Grande Beleza (2013) - Paolo Sorrentino
  • O Poderoso Chefão (1972) - Francis Ford Coppola
  • O Franco Atirador (1979) - Michael Cimino
  • A Vida é Bela (1999) - Roberto Benigni
  • Chamas da Vingança (2004) - Tony Scott
  • A lista de Schindler (1993) - Steven Spielberg
  • 1900 (1976) - Bernardo Bertolucci
  • Pulp Fiction (1995) - Quentin Tarantino
  • Pobres Criaturas (2023) - Yorgos Lanthimos

Lugares favoritos

  • Cristo Redentor - Rio de Janeiro, Brasil
  • Grouse Mountain - Vancouver, Canadá
  • Rocca (fortaleza) di Reggiolo - Reggiolo, Itália
  • Coliseu - Roma, Itália
  • Costa Amalfitana - Salerno, Itália
  • Praça de Cibeles - Madrid, Espanha
  • Mission Mountains - Montana, EUA
  • Costa Esmeralda - Sardenha, Itália
  • Letreiro de Hollywood - "Da minha varanda em Los Angeles"

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 07/01/2026 23:11
