Confira a lista de restaurantes, músicas e filmes favoritos de Ancelotti

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, usou as redes sociais para compartilhar uma lista de preferências e principais experiências durante o ano de 2025. Na postagem, feita no último domingo (4/1), o técnico italiano sinalizou os restaurantes, as músicas, os filmes e os locais preferidos.
Na legenda, o ex-Real Madrid ressalta que o objetivo da lista não é ranquear nenhuma das escolhas. Mas, sim, de compartilhar memórias de viagens que influenciaram a visão que possui sobre futebol, cultura e gastronomia, principalmente durante a carreira no Mundo da Bola.
As escolhas de Carleto passam pelo Brasil. Nas sessões "pratos preferidos" e "lugares preferidos", o mister citou a churrascaria Mocellin, e o Cristo Redentor, ambos no Rio de Janeiro. No entanto, a Itália, país natal de Ancelotti, foi dominante na lista.
A cidade onde nasceu, Reggiolo, contou com a menção da Rocca di Reggiolo, uma fortaleza medieval. O treinador ainda destacou que a lista não se limita a novidades trazidas pelo ano de 2025, mesmo que tenha sido proporcionada pela chegada do novo ano.
Confira a postagem feita por Ancelotti com as principais escolhas do treinador:
Veja, categoria por categoria, as preferências do treinador:
Restaurantes favoritos
- Angela's House (Sister) - Reggiolo, Itália
- Trattoria Squeri - Via Varano de' Melegari, Itália
- Mocellin - Rio de Janeiro, Brasil
- Ristorante Cocchi - Parma, Itália
- Leña - Madrid, Espanha
- Elisa - Vancouver, Canadá
- Lucio - Londres, Reino Unido
- Mishukuno Sushi en Bettei - Tóquio, Japão
- L'arpège - Paris, França
Músicas favoritas
- Bohemian Rhapsody - Queen
- Nessun Dorma - Andrea Bocelli
- You're The First, The Last, My Everything - Barry White
- Rocketman - Elton John
- Blinding Lights - The Weeknd
- Non C'è - Laura Pausini
- Nessuno - Mina
- I Migliori Anni Della Nostra Vita - Renato Zero
- Corazón Partío - Alejandro Sanz
Filmes favoritos
- A Grande Beleza (2013) - Paolo Sorrentino
- O Poderoso Chefão (1972) - Francis Ford Coppola
- O Franco Atirador (1979) - Michael Cimino
- A Vida é Bela (1999) - Roberto Benigni
- Chamas da Vingança (2004) - Tony Scott
- A lista de Schindler (1993) - Steven Spielberg
- 1900 (1976) - Bernardo Bertolucci
- Pulp Fiction (1995) - Quentin Tarantino
- Pobres Criaturas (2023) - Yorgos Lanthimos
Lugares favoritos
- Cristo Redentor - Rio de Janeiro, Brasil
- Grouse Mountain - Vancouver, Canadá
- Rocca (fortaleza) di Reggiolo - Reggiolo, Itália
- Coliseu - Roma, Itália
- Costa Amalfitana - Salerno, Itália
- Praça de Cibeles - Madrid, Espanha
- Mission Mountains - Montana, EUA
- Costa Esmeralda - Sardenha, Itália
- Letreiro de Hollywood - "Da minha varanda em Los Angeles"
