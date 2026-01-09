InícioEsportes
Candangão 2026: Ceilândia dá repaginada no elenco e foca na performance coletiva

Sem contratações badaladas no mercado da bola, o Gato Preto trouxe peças específicas para compor o grupo para a disputa do torneio regional. Equipe iniciou pré-temporada em dezembro e trabalhou em silêncio até janeiro

Elenco do Ceilândia focou em pré-temporada com poucos holofotes para se preparar para a disputa da temporada 2026 - (crédito: Renan Pariz/Ceilândia)
Elenco do Ceilândia focou em pré-temporada com poucos holofotes para se preparar para a disputa da temporada 2026 - (crédito: Renan Pariz/Ceilândia)

Para a temporada de 2026 com um calendário repleto de competições, a diretoria do Ceilândia mandou o recado direto para os torcedores alvinegros sobre o elenco à disposição: “um grupo montado com critério, responsabilidade e foco em performance”, relatou o clube em nota. Em 2026, o Gato Preto deseja passar uma imagem de seriedade e que não tem tempo para distrações. Mas, com tantas caras novas, o comando técnico ficará a cargo de um velho conhecido: Adelson de Almeida.

Em meio ao plantel de 23 jogadores, poucos ficaram da última temporada para 2026. Entretanto, os reforços do Ceilândia foram feitos de forma pontual, em setores estratégicos para o esquema tático de Adelson e dentro da necessidade do clube. Apesar de ser um novo grupo, os jogadores contratados possuem rodagem no futebol local e a mescla entre jovens e veteranos pode tornar o Gato Preto um rival perigoso na disputa pelo título candango.

Conhecedor do campeonato e tricampeão, o comandante do Ceilândia entende e enxerga que algumas dificuldades serão enfrentadas no primeiro momento pela falta de entrosamento entre os atletas. “Requer tempo até você montar uma equipe principal e entrosar. A gente teve dificuldade em amistosos”, revelou. Diferente dos outros anos, Adelson começa um trabalho quase do zero, lapidando os jogadores e ajustando o esquema tático para criar uma nova identidade para o time do Gato Preto.

“Eu sei que o torcedor não quer saber. O torcedor quer resultado, mas em um projeto de médio a longo prazo, o Ceilândia está fazendo essa reformulação necessária”, conscientizou. Campeão em 2024, desta vez, o clube começa o torneio com os pés no chão mais do que nunca. O treinador entende e encara a dimensão do desafio que o alvinegro terá pela frente. “É lógico que a gente sonha em coisas boas, coisas melhores, mas a gente tem que ter cabeça no lugar e entender que a gente está no novo ciclo. Requer tempo, mas vamos continuar trabalhando, jogar jogo, competição a competição, e sempre estar representando o Ceilândia da melhor maneira possível", concluiu.

Aos 29 anos, Paulinho é um dos poucos remanescentes. O lateral-direito esteve na conquista do tricampeonato e é uma figura ovacionada entre os torcedores alvinegros. Em meio aos veteranos do grupo, o jogador exerce um papel de auxílio importante com os novos companheiros. “Nós que permanecemos procuramos conversar bastante com os novos atletas sobre como é o campeonato, como são as equipes adversárias, estádios, entre outras coisas que ajudem a entender como funciona o Candangão. Principalmente em relação a que cada ano o campeonato vai ficando mais forte”, contou.

Trabalho e concentração. Desta forma, Paulinho definiu a pré-temporada do Ceilândia. “Sabemos da reformulação, mas desde o primeiro dia de apresentação, estamos trabalhando duro, para ser da melhor forma possível. A pré-temporada foi de muito trabalho e estamos com altas expectativas para o campeonato que se iniciará”, projetou.

Elenco do Ceilândia

Goleiros: Edmar Sucuri, Batista, Marcelo Felipe e Victor Hugo
Laterais: Paulinho, Pedro Foguete, Magdiel, Romário e Danilo
Zagueiros: Badhuga, Willian Barão, Carlos Henrique, Pedrinho e Henrique Vermudt
Volantes: Bosco, Matheus Azevedo, Vitor, Luís Henrique Vigia e Wellington Pará
Meio-campistas: Cleyton, Matheus Fernandes, Cabralzinho e Vinícius
Atacantes: Fabinho, Vinícius Tanque, Marquinhas, Edson, Clésio Cebolinha, Marcelinho, Patrikão e Danillo Bala
Técnico: Adelson de Almeida

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 09/01/2026 05:55
