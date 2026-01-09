Candangão 2026: Brasília retorna à elite do DF e traça permanência

De volta à elite do futebol do Distrito Federal, com participação do vice-presidente Ricardo Oliveira, o Brasília chega para a temporada de 2026 do Campeonato Candango com o objetivo de se firmar novamente entre as principais equipes da capital. Para liderar o grupo, o Colorado trouxe Paulo Hélber, o “treinador do peixinho”, no segundo trabalho da carreira como técnico. O clube garimpou o mercado brasiliense para montar um time à altura para a disputa do título distrital.

O Brasília ainda não revelou oficialmente os reforços para a temporada de 2026, mas segundo a apurações e publicações no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nomes conhecidos no futebol local irão defender a camisa colorada no retorno à elite do Candangão. Entre eles, o goleiro Felipe Mosquete, ex-Goiânia, e o meia-atacante Milla, ex-jogador do Ceilândia. Os atletas ganharam destaque pelas passagens no Gama, em 2022. Milla, inclusive, foi campeão candango com o Gato Preto em 2024.

“Nosso elenco vai lutar bastante. É um grupo bastante comprometido, com uma comissão técnica muito boa e os melhores jogadores para estar em busca do título. Estou muito feliz de permanecer no clube. As expectativas são as melhores para a Série A do Candangão”, destacou Iago, um dos remanescentes do acesso, em material publicado pelo Brasília nas redes sociais.

Aos 33 anos, Paulo Hélber assumiu o desafio de liderar o Brasília na disputa da primeira divisão. O profissional se tornou treinador há quatro anos, após se aposentar na carreira de jogador. Natural de Varginha, interior de Minas Gerais, foi auxiliar técnico no time homônimo da cidade e ajudou o clube a subir à primeira divisão local. O Brasília é a segunda experiência de Paulo como treinador de um time profissional.

Hélber é conhecido como “treinador do peixinho”, por lance polêmico no último clube que jogou, o Novo Esporte, quando deu um peixinho para repor a bola e acabou levando um cartão amarelo. Entretanto, no novo desafio, tem a missão de ajudar a reestruturar o Colorado, após o tão sonhado acesso e tornar, outra vez, o Brasília em um clube competitivo e que irá figurar novamente na prateleira dos mais tradicionais do DF.

Elenco do Brasília

Goleiros: Felipe Mosquete, Caleb e Heitor Lima

Laterais: Luan Brasília

Zagueiros: Henrique Gigante, Júnior Goiano, Felipe Bloc e Israel Baptista

Volantes: Lessa, Léo Carvalho, Bazilio, Geykson Sheyk, Ximenes e Tinga

Meio-campistas: Iago, Victor Lima e João Gabriel

Atacantes: Marco Antônio, Nathanzinho, Milla, Eliandro e Igor Alves

Técnico: Paulo Helber

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz