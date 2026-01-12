Antônio Pizzonia, ex-piloto brasileiro de F1, é preso por agressão

Pizzonia estreou na Fórmula 1 em 2003, como piloto de testes da Williams. Em seguida, ele foi contratado pela Jaguar até voltar para a Williams para substituir Ralf Schumacher, um ano depois - (crédito: Reprodução/Instagram/@antoniopizzonia)

O ex-piloto da Fórmula 1 Antônio Pizzonia foi preso no sábado (10/1), no Condado de Montgomery, no Texas (Estados Unidos). Segundo o portal norte-americano TMZ Sports, o brasileiro, 45 anos, foi detido por agressão durante uma competição de kart. Os detalhes do ocorrido ainda não foram divulgados.

No dia da agressão, o filho do ex- piloto, Antonio Pizzonia Neto, estreou no Speedsportz Racing Park, na Superkarts! USA Winter Series 2026 e terminou em nono lugar. Ao que tudo indica, foi durante essa competição que o episódio de agressão ocorreu.

Na legislação local, a acusação de agressão com lesão corporal pode resultar em até um ano de prisão e uma multa de U$S 4.000. O brasileiro pagou a fiança e irá responder em liberdade.

Pizzonia estreou na Fórmula 1 em 2003, como piloto de testes da Williams. Em seguida, ele foi contratado pela Jaguar até voltar para a Williams para substituir Ralf Schumacher, um ano depois.

A última participação do ex- piloto na F1 foi em 2005, no GP da China. Na carreira, ele foi campeão da Fórmula Vauxhall e da Fórmula Renault, ambas no Reino Unido. Durante o GP da Itália, em 2004, ele atingiu 369,9 km/h, batendo o recorde de velocidade máxima em uma corrida de F1 na época.

Ele também foi campeão da F3 Inglesa e competiu no Stock Car entre 2007 e 2010. Recentemente, ele conquistou o título da classe Open na Boss GP em 2023 e 2024.