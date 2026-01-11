CBF define o horário da Supercopa do Brasil 2026 em Brasília

A Taça da Supercopa do Brasil será disputada entre Flamengo e Corinthians no dia 1º de fevereiro - (crédito: Foto: Lesley Ribeiro/CBF)

A CBF confirmou, neste domingo, 11/1, a data e o horário da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. O jogo, que será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 1/2, e ocorrerá às 16h (horário de Brasília).

O Flamengo, que entra nesta decisão por ter vencido o Brasileiro 2025, vai tentar o tetra, já que conquistou a competição em 2020, 2021 e 2025. Já o Corinthians venceu a Supercopa em 1991 e busca a segunda conquista. ACBF ainda definirá a premiação, mas em relação a 2025, o campeão ganhou R$ 12 milhões e o vice R$ 6 milhões.

Venda de ingressos

A venda de ingressos deve começar provavelmente nesta semana, e será necessário cadastro facial obrigatório para todos os torcedores, inclusive menores de idade. O processo é individual e pode ser feito pelo site da empresa UGO.