Técnico da Seleção, Ancelotti elogia instalações para a Copa

Carlo Ancelotti elogia escolha das bases da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou as escolhas das sedes da Canarinho na Copa do Mundo de 2026. O treinador, que fez parte da comitiva da CBF que visitou as instalações, considerou assertiva a escolha da CBF, confirmada nesta quarta-feira (14/1) pela Fifa. O Brasil ficará no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown e no Hotel The Ridge, em Basking Ridge, – ambos no estado de Nova Jersey, na costa leste americana.

"Estamos muito satisfeitos com esta definição. O Centro de Treinamento é novo, moderno e oferece todas as condições para o nosso trabalho, antes e durante a Copa do Mundo. Quero agradecer à Red Bull por ter nos recebido e mostrado todo o espaço, que era pretendido por outras equipes", disse ao site oficial da CBF.

Atualmente, o local passa por reformas de ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos. O Columbia Park possui áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos. Dessa forma, o técnico da Seleção Brasileira também ressaltou a escolha do hotel The Ridge como base da equipe Canarinha.

"O hotel oferece privacidade e todo o conforto para uma preparação tranquila. Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa. Além disso, as distâncias são curtas e isso influenciou nossa decisão", encerrou o italiano.