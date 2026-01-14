InícioEsportes
FUTEBOL PAULISTA

Corinthians avança por Kaio César e discute forma de pagamento com os sauditas

Al Hilal aceita emprestar jogador ao Timão por uma temporada, mas exige uma compensação financeira

Kaio César pode ser mais um reforço do Timão para 2026 - (crédito: Foto: Divulgação/Al Hilal)
Kaio César pode ser mais um reforço do Timão para 2026 - (crédito: Foto: Divulgação/Al Hilal)

O Corinthians saiu otimista da primeira rodada de negociação pelo atacante Kaio César. Timão e Al Hilal, da Arábia Saudita, avançaram por um acordo pelo jogador. Os sauditas aceitaram emprestar o atleta por uma temporada ao Alvinegro, mas exigem uma compensação financeira de 500 mil euros, cerca de R$ 3,1 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A diretoria alvinegra está confiante na contratação. Inicialmente, o Timão priorizava uma transferência sem custos, mas está disposto a pagar uma quantia para contar com o atacante. Agora, o Corinthians discute com o clube saudita as formas de pagamento, para tentar alongar a quitação do valor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Kaio César tem contrato com o Al Hilal até o meio de 2028. O jogador vem sendo pouco utilizado na equipe, com apenas seis partidas na atual temporada, e busca ter mais oportunidades em campo.

O jogador é cria das categorias de base do Coritiba e passou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, antes de chegar ao Al Hilal.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/01/2026 14:33
    SIGA
    x