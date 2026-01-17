CR7 passa em branco, mas Al Nassr vence no Sauditão

O Al Nassr reencontrou o caminho da vitória neste sábado (17), ao bater o Al Shabab por 3 a 2, em jogo válido pela 16ª rodada da Liga Saudita (são 34 rodadas). A equipe comandada por Jorge Jesus, com Cristiano Ronaldo entre os titulares, voltou a vencer após quatro rodadas sem triunfos e subiu para o 2º lugar na tabela, agora com 34 pontos, quatro a menos que o líder Al Hilal, que ainda joga na rodada. O resultado reforça a pressão sobre o rival na briga pelo título, mas também expõe a instabilidade recente do time de CR7, que voltou a ter atuação discreta em campo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jogo começou com o Al Nassr dominando e abrindo vantagem rapidamente. Aos 2 minutos, um gol contra de Balobaida, após uma boa trama ofensiva entre Cristiano Ronaldo e João Félix, colocou os donos da casa à frente. Em seguida, o francês Kingsley Coman marcou um golaço de bicicleta, após cruzamento da esquerda e desvio de Wesley, ampliando o placar para 2 a 0 antes dos 10 minutos. O início promissor, no entanto, não foi suficiente para garantir tranquilidade ao time, que voltou a mostrar fragilidades defensivas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A partir daí, o Al Shabab reagiu e conseguiu reduzir ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, com um autogolo de Mohamed Simakan. A equipe visitante manteve a pressão e, logo no começo da segunda etapa, empatou com o brasileiro Carlos Junior, aos 8 minutos, após aproveitar uma falha do zagueiro Iñigo Martínez e bater o goleiro Bento. A virada parecia iminente, mas o Al Nassr, mesmo com dificuldades, conseguiu resistir e seguir buscando o resultado.

CR7 empaca na luta por gol 1000

O ponto de virada da partida aconteceu aos 67 minutos, quando o Al Shabab ficou com um jogador a menos após a expulsão de Vincent Sierro, por acúmulo de cartões amarelos. Com superioridade numérica, o Al Nassr voltou a intensificar a pressão e, aos 76 minutos, marcou o gol da vitória: Abdulrahman Ghareeb aproveitou a defesa incompleta do goleiro Marcelo Grohe e finalizou na recarga. O gol, porém, ficou marcado também por um lance polêmico envolvendo Cristiano Ronaldo, que, após passar pelo goleiro adversário, empurrou a cabeça de Grohe para trás. O português pediu desculpas em seguida e ainda abraçou o rival, apaziguando a situação.

O triunfo teve sabor especial para o Al Nassr, mas não para Cristiano Ronaldo, que passou em branco mais uma vez. O atacante segue com 959 gols na carreira profissional e mantém a busca pelo milésimo tento, meta que, segundo projeções, deve ser alcançada entre 2026 e 2027. Ronaldo, que completa 41 anos em fevereiro de 2026, segue sendo a grande referência do clube, mas a equipe ainda precisa de consistência para brigar pelo título até o fim da temporada.