Nos pênaltis, camisa pesa, e Botafogo vai às quartas da Copinha

É o Bairro! Botafogo dá mais um passo rumo a título inédito - (crédito: Foto: Henrique Lima/Botafogo)

É (sempre) tempo de Botafogo, frase que não cabe em advérbios de tempo. Afinal, mesmo com os desfalques que foram servir a Estrela Solitária no Campeonato Carioca, o Glorioso segue mostrando ao país o peso de sua camisa. Neste sábado (17), em Taubaté, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time alvinegro galgou ainda mais parâmetros ao derrotar o Itaquaquecetuba por 4 a 3, nos pênaltis, após um score zerado nos 90 minutos de espetáculo.

O Botafogo, agora, espera o vencedor de São Paulo e Bragantino para saber o seu adversário nas quartas de final. Mas o Alvinegro, com todas as adversidades, está entre os oito melhores times do torneio mais glamouroso da base.

Durante o tempo regulamentar, um jogo parelho e até truncado. No entanto, o time paulista, inferior na técnica, tentou amarrar a partida e, assim, conseguiu levá-la para a marca da cal, confiando na elasticidade do goleiro Max.

Pelo lado do time paulista, porém, dois erros fatais. Nicolas isolou e atirou a bola no posto da esquina do estádio. Já Salomão ficou na trave. Fontes, Lucão e Gustavo, por sua vez, acertaram os seus disparos.

O Mais Tradicional quase gabaritou. Pereira, Toledo, Cruz e Novaes colocaram a pelota na rede. França chutou para fora, mas tem crédito pelo gol marcado na fase anterior, na goleada sobre o Juventude por 4 a 1. As Joias do Bairro continuam em busca do título inédito para o Botafogo. Histórico!