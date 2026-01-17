Nos pênaltis, camisa pesa, e Botafogo vai às quartas da Copinha

É (sempre) tempo de Botafogo, frase que não cabe em advérbios de tempo. Afinal, mesmo com os desfalques que foram servir a Estrela Solitária no Campeonato Carioca, o Glorioso segue mostrando ao país o peso de sua camisa. Neste sábado (17), em Taubaté, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time alvinegro galgou ainda mais parâmetros ao derrotar o Itaquaquecetuba por 4 a 3, nos pênaltis, após um score zerado nos 90 minutos de espetáculo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Botafogo, agora, espera o vencedor de São Paulo e Bragantino para saber o seu adversário nas quartas de final. Mas o Alvinegro, com todas as adversidades, está entre os oito melhores times do torneio mais glamouroso da base.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Durante o tempo regulamentar, um jogo parelho e até truncado. No entanto, o time paulista, inferior na técnica, tentou amarrar a partida e, assim, conseguiu levá-la para a marca da cal, confiando na elasticidade do goleiro Max.
Pelo lado do time paulista, porém, dois erros fatais. Nicolas isolou e atirou a bola no posto da esquina do estádio. Já Salomão ficou na trave. Fontes, Lucão e Gustavo, por sua vez, acertaram os seus disparos.
O Mais Tradicional quase gabaritou. Pereira, Toledo, Cruz e Novaes colocaram a pelota na rede. França chutou para fora, mas tem crédito pelo gol marcado na fase anterior, na goleada sobre o Juventude por 4 a 1. As Joias do Bairro continuam em busca do título inédito para o Botafogo. Histórico!
Saiba Mais
- Esportes Candangão 2026: Gama domina, faz 2 x 0 e derrota o Brasília em clássico
- Esportes São Paulo aprova impeachment e presidente do time é afastado
- Esportes Palmeiras recebe proposta dos Estados Unidos por Facundo Torres
- Esportes Grêmio avança às quartas e mantém sonho de título inédito da Copinha
- Esportes MPDFT pede que Procon verifique vendas de ingressos da Supercopa 2026
- Esportes Alan Adler vê Brasil no mapa do esporte de elite global com SailGP