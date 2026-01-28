Corinthians larga na Série A com derrota de virada para o Bahia

O Corinthians não teve um grande resultado em seu primeiro jogo como mandante na Vila Belmiro. Na noite desta quarta-feira (28/1), o Timão perdeu, de virada, para o Bahia, por 2 x 1, na abertura do Brasileirão. Breno Bidon abriu o marcador para o lado alvinegro, e Jean Lucas e Willian José viraram o marcador, ainda na primeira etapa.
Com o resultado, o Esquadrão de Aço mantém 100% de aproveitamento, já que venceu seus cinco jogos realizados no Campeonato Baiano. Por outro lado, o Timão não consegue o resultado positivo na Baixada Santista pela segunda semana seguida, já que empatou com o Santos no Campeonato Paulista.
Na próxima rodada, o Corinthians vai até Curitiba encarar o Athletico. Entretanto, a partida acontecerá apenas no dia 18, já que no próximo domingo (1º/2) o Timão disputa a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no Mané Garrincha. Já o Bahia encara o Fluminense, dentro de casa, na próxima quinta-feira (5/1). Antes disso, o Tricolor recebe o Porto, pelo estadual.
A partida começou movimentada, e o Corinthians conseguiu criar as melhores oportunidades. Na primeira que levou perigo, o Timão abriu o placar. Memphis e Garro trocaram passes na entrada da área, e o argentino acertou um belo passe para Breno Bidon, que tocou na saída do goleiro para marcar.
O Alvinegro teve chances para ampliar. Yuri Alberto recebeu cruzamento na área, e, de frente para o gol, mandou para fora. Na sequência, Matheuzinho finalizou da entrada da área, e Ronaldo fez uma grande defesa. Yuri Alberto ainda chegou a marcar, mas a arbitragem assinalou o impedimento.
O Bahia demorou, mas conseguiu entrar no jogo. Assim como o Timão, o Tricolor marcou em sua primeira oportunidade. Jean Lucas recebeu naentrada da área, chutou cruzado, a bola desviou na defesa e foi no ângulo de Hugo Souza. Os visitantes tiveram a oportunidade para visitar. Erick Pulga recebeu na entrada da área e mandou para fora. Entretanto, nos acréscimos, Ademir foi derrubado por Hugo na área. Pênalti, que Willian José bateu e decretou a virada do Esquadrão de Aço.
No segundo tempo, o Corinthians começou pressionando em busca da virada. Garro chutou cruzado e Matheus Bidu apareceu do outro lado para finalizar e Ronaldo salvar. O goleiro baiano trabalhou mais uma vez em arremate de Garro de fora da área. Depois, uma blitz alvinegra. Memphis Depay ficou com a bola após cobrança de escanteio, chutou e Ronaldo salvou à queima-roupa. Na sobra, Breno Bidon arriscou de longe, a bola desviou e acertou o travessão.
Na reta final, a pressão alvinegra cresceu e o Tricolor tentava no contra-ataque. O Corinthians ainda teve mais espaço nos minutos finais. Afinal, Michel Araújo recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Entretanto, o Tricolor teve a grande chance dos acréscimos. Kike Oliveira recebeu na intermediária, invadiu a área, mas chutou fraco. Porém, a chance não fez a falta e o Esquadrão de Aço conquistou um triunfo importante na Vila Belmiro.
Ficha técnica
CORINTHIANS 1 X 2 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 1ª rodada
Data e horário: 28/1/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gols: Breno Bidon, 11’/1ºT (1-0); Jean Lucas, 31’/1ºT (1-1); Willian José, 45’/1ºT (1-2)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (André, 17’/2ºT), Breno Bidon (Gui Negão, 32’/2ºT) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira, 17’/2ºT); Memphis Depay (Vitinho, 17’/2ºT) e Yuri Alberto (Pedro Raul, 32’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rodrigo Nestor, 31’/2ºT), Jean Lucas (Erick, 23’/2ºT) e Everton Ribeiro; Ademir (Michel Araújo, 31’/2ºT), Erick Pulga (Kike Oliveira, 18’/2ºT) e Willian José (Dell, 18’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões Amarelos: Raniele e Breno Bidon (COR); Erick Pulga, Jean Lucas, Dell, Michel Araújo e Rogério Ceni (BAH)
Cartão Vermelho: Michel Araújo, 41’/2ºT (BAH)