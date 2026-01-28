Fluminense estreia na Série A com vitória sobre o Grêmio

O Fluminense venceu o Grêmio por 2 x 1, nesta quarta-feira (28/1), no Maracanã, pela primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o retorno do técnico Luis Zubeldía, fora das atividades do clube carioca por conta de um procedimento no coração.

Essa sta é a nona vitória consecutiva do Tricolor, contando oito jogo finais da última edição do Brasileiro. O Grêmio, que vinha de derrota no Gre-Nal, amarga a segunda derrota consecutiva em 2026.

Nonato e Acosta marcaram para o Fluminense, enquanto Carlos Vinícius descontou para os gaúchos.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Bahia, às 19h, no dia 5/2. O Grêmio pega o Botafogo, no Rio Grande do Sul, em 4/2. Antes, os clubes têm compromissos pelos estaduais. No domingo (1º/2), o tricolor visita o Botafogo, às 20h30, no Nilton Santos, pela 5ª rodada do Carioca. Um dia antes, às 16h30, os gaúchos recebem o Juventude em Porto Alegre.