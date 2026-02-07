CBF divulga tabela da Série B 2026 com playoffs e sem pênaltis

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (6), a tabela básica e o regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Dessa forma, a edição deste ano promete ser histórica, não apenas pelo peso das camisas envolvidas, mas também por uma mudança radical no sistema de acesso à elite. Isso porque o regulamento aboliu o tradicional "G-4" direto para introduzir, pela primeira vez, um sistema de playoffs decisivos. Contudo, a disputa ocorrerá sem a possibilidade de pênaltis.

A princípio, a bola começa a rolar no dia 20 de março, com a realização da primeira rodada completa. Em seguida, a fase de pontos corridos da Série B seguirá até o dia 14 de novembro. Entretanto, a grande novidade está reservada para as semanas seguintes.

Diferentemente dos anos anteriores, apenas o campeão e o vice-campeão da Série B garantirão o acesso direto à Série A. Por outro lado, as duas vagas restantes serão disputadas em um mata-mata eletrizante entre os clubes que terminarem da 3ª à 6ª colocação.

Entenda os playoffs da Série B

A saber, os playoffs de acesso estão agendados para os dias 21 e 28 de novembro. Conforme o chaveamento, o 3º colocado da Série B enfrentará o 6º, enquanto o 4º duelará com o 5º. Assim, a regra torna-se clara ao premiar a regularidade. Ou seja, os times de melhor campanha na fase de classificação (3º e 4º) não só decidem o segundo jogo em casa, como também jogam pela igualdade no placar agregado.

Portanto, caso haja dois empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, não haverá disputa por pênaltis. Logo, a equipe que somou mais pontos ao longo das 38 rodadas da Série B sobe de divisão. Ou seja, essa medida visa valorizar o desempenho consistente ao longo do ano. Afinal, evita-se que uma campanha sólida seja desfeita por um erro isolado na marca da cal.

Estreias de peso na Série B

Além disso, a primeira rodada da Série B já reserva confrontos interessantes. Por exemplo, o Fortaleza estreia fora de casa contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Já o Ceará recebe o São Bernardo, ao passo que o Sport viaja para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Por fim, o Athletic, representante mineiro em ascensão, recebe a tradicional Ponte Preta em seus domínios.

Confira abaixo a tabela completa, rodada a rodada, e o chaveamento dos playoffs da Série B 2026:

1ª RODADA (20 a 22/3) Botafogo (SP) x Fortaleza (CE) Novorizontino (SP) x Londrina (PR) Athletic (MG) x Ponte Preta (SP) Operário (PR) x Atlético (GO) Ceará (CE) x São Bernardo FC (SP) Goiás (GO) x América (MG) Avaí (SC) x Juventude (RS) Náutico (PE) x Criciúma (SC) Cuiabá (MT) x Sport (PE) Vila Nova (GO) x CRB (AL)