InícioEsportes
CBF

CBF divulga tabela da Série B 2026 com playoffs e sem pênaltis

Competição começa em 20 de março; novo formato define duas vagas no mata-mata com vantagem do empate para melhores campanhas

Taça da Série B sendo erguida - (crédito: Foto: Divulgação / Cruzeiro)
Taça da Série B sendo erguida - (crédito: Foto: Divulgação / Cruzeiro)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (6), a tabela básica e o regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Dessa forma, a edição deste ano promete ser histórica, não apenas pelo peso das camisas envolvidas, mas também por uma mudança radical no sistema de acesso à elite. Isso porque o regulamento aboliu o tradicional "G-4" direto para introduzir, pela primeira vez, um sistema de playoffs decisivos. Contudo, a disputa ocorrerá sem a possibilidade de pênaltis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A princípio, a bola começa a rolar no dia 20 de março, com a realização da primeira rodada completa. Em seguida, a fase de pontos corridos da Série B seguirá até o dia 14 de novembro. Entretanto, a grande novidade está reservada para as semanas seguintes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diferentemente dos anos anteriores, apenas o campeão e o vice-campeão da Série B garantirão o acesso direto à Série A. Por outro lado, as duas vagas restantes serão disputadas em um mata-mata eletrizante entre os clubes que terminarem da 3ª à 6ª colocação.

Entenda os playoffs da Série B

A saber, os playoffs de acesso estão agendados para os dias 21 e 28 de novembro. Conforme o chaveamento, o 3º colocado da Série B enfrentará o 6º, enquanto o 4º duelará com o 5º. Assim, a regra torna-se clara ao premiar a regularidade. Ou seja, os times de melhor campanha na fase de classificação (3º e 4º) não só decidem o segundo jogo em casa, como também jogam pela igualdade no placar agregado.

Portanto, caso haja dois empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, não haverá disputa por pênaltis. Logo, a equipe que somou mais pontos ao longo das 38 rodadas da Série B sobe de divisão. Ou seja, essa medida visa valorizar o desempenho consistente ao longo do ano. Afinal, evita-se que uma campanha sólida seja desfeita por um erro isolado na marca da cal.

Estreias de peso na Série B

Além disso, a primeira rodada da Série B já reserva confrontos interessantes. Por exemplo, o Fortaleza estreia fora de casa contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Já o Ceará recebe o São Bernardo, ao passo que o Sport viaja para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Por fim, o Athletic, representante mineiro em ascensão, recebe a tradicional Ponte Preta em seus domínios.

Confira abaixo a tabela completa, rodada a rodada, e o chaveamento dos playoffs da Série B 2026:

1ª RODADA (20 a 22/3)

Botafogo (SP) x Fortaleza (CE)
Novorizontino (SP) x Londrina (PR)
Athletic (MG) x Ponte Preta (SP)
Operário (PR) x Atlético (GO)
Ceará (CE) x São Bernardo FC (SP)
Goiás (GO) x América (MG)
Avaí (SC) x Juventude (RS)
Náutico (PE) x Criciúma (SC)
Cuiabá (MT) x Sport (PE)
Vila Nova (GO) x CRB (AL)

2ª RODADA (31/3 a 1/4)

Ponte Preta (SP) x Ceará (CE)
São Bernardo FC (SP) x Operário (PR)
América (MG) x Botafogo (SP)
Londrina (PR) x Goiás (GO)
Fortaleza (CE) x Cuiabá (MT)
Atlético (GO) x Náutico (PE)
Criciúma (SC) x Athletic (MG)
Sport (PE) x Vila Nova (GO)
CRB (AL) x Avaí (SC)
Juventude (RS) x Novorizontino (SP)

3ª RODADA (3/4 a 5/4)

Botafogo (SP) x São Bernardo FC (SP)
Novorizontino (SP) x CRB (AL)
Athletic (MG) x América (MG)
Londrina (PR) x Sport (PE)
Fortaleza (CE) x Juventude (RS)
Goiás (GO) x Criciúma (SC)
Avaí (SC) x Operário (PR)
Náutico (PE) x Ponte Preta (SP)
Cuiabá (MT) x Ceará (CE)
Vila Nova (GO) x Atlético (GO)

4ª RODADA (10/4 a 12/4)

Ponte Preta (SP) x Vila Nova (GO)
São Bernardo FC (SP) x Fortaleza (CE)
América (MG) x Novorizontino (SP)
Operário (PR) x Cuiabá (MT)
Ceará (CE) x Náutico (PE)
Atlético (GO) x Londrina (PR)
Criciúma (SC) x Botafogo (SP)
Sport (PE) x Avaí (SC)
CRB (AL) x Athletic (MG)
Juventude (RS) x Goiás (GO)

5ª RODADA (17/4 a 19/4)

Botafogo (SP) x Atlético (GO)
Novorizontino (SP) x Athletic (MG)
América (MG) x Sport (PE)
Londrina (PR) x Ceará (CE)
Fortaleza (CE) x Criciúma (SC)
Goiás (GO) x Cuiabá (MT)
Avaí (SC) x Ponte Preta (SP)
Náutico (PE) x São Bernardo FC (SP)
CRB (AL) x Juventude (RS)
Vila Nova (GO) x Operário (PR)

6ª RODADA (24/04 a 26/04)

Ponte Preta (SP) x América (MG)
São Bernardo FC (SP) x Goiás (GO)
Athletic (MG) x Náutico (PE)
Operário (PR) x Fortaleza (CE)
Ceará (CE) x Vila Nova (GO)
Atlético (GO) x Avaí (SC)
Criciúma (SC) x CRB (AL)
Sport (PE) x Novorizontino (SP)
Cuiabá (MT) x Botafogo (SP)
Juventude (RS) x Londrina (PR)

7ª RODADA (1/5 a 3/5)

Botafogo (SP) x Náutico (PE)
São Bernardo FC (SP) x Ponte Preta (SP)
América (MG) x CRB (AL)
Operário (PR) x Londrina (PR)
Fortaleza (CE) x Goiás (GO)
Atlético (GO) x Juventude (RS)
Avaí (SC) x Novorizontino (SP)
Sport (PE) x Ceará (CE)
Cuiabá (MT) x Criciúma (SC)
Vila Nova (GO) x Athletic (MG)

8ª RODADA (08/05 a 10/05)

Ponte Preta (SP) x Sport (PE)
Novorizontino (SP) x Botafogo (SP)
Athletic (MG) x Cuiabá (MT)
Londrina (PR) x São Bernardo FC (SP)
Ceará (CE) x Atlético (GO)
Goiás (GO) x Vila Nova (GO)
Avaí (SC) x Fortaleza (CE)
Náutico (PE) x América (MG)
CRB (AL) x Operário (PR)
Juventude (RS) x Criciúma (SC)

9ª RODADA (15/05 a 17/05)

Ponte Preta (SP) x Londrina (PR)
São Bernardo FC (SP) x América (MG)
Athletic (MG) x Juventude (RS)
Operário (PR) x Náutico (PE)
Ceará (CE) x Fortaleza (CE)
Goiás (GO) x Botafogo (SP)
Criciúma (SC) x Atlético (GO)
Sport (PE) x CRB (AL)
Cuiabá (MT) x Novorizontino (SP)
Vila Nova (GO) x Avaí (SC)

10ª RODADA (22/05 a 24/05)

Botafogo (SP) x Athletic (MG)
Novorizontino (SP) x Ceará (CE)
América (MG) x Vila Nova (GO)
Operário (PR) x Criciúma (SC)
Fortaleza (CE) x Londrina (PR)
Atlético (GO) x São Bernardo FC (SP)
Avaí (SC) x Goiás (GO)
Náutico (PE) x Cuiabá (MT)
CRB (AL) x Ponte Preta (SP)
Juventude (RS) x Sport (PE)

11ª RODADA (29/05 a 31/05)

Ponte Preta (SP) x Botafogo (SP)
São Bernardo FC (SP) x Novorizontino (SP)
Athletic (MG) x Fortaleza (CE)
Londrina (PR) x Vila Nova (GO)
Ceará (CE) x Operário (PR)
Atlético (GO) x Goiás (GO)
Avaí (SC) x Criciúma (SC)
Sport (PE) x Náutico (PE)
Cuiabá (MT) x CRB (AL)
Juventude (RS) x América (MG)

12ª RODADA (09/06 a 10/06)

Ponte Preta (SP) x Cuiabá (MT)
Sport (PE) x Athletic (MG)
América (MG) x Atlético (GO)
Operário (PR) x Juventude (RS)
Ceará (CE) x Avaí (SC)
Goiás (GO) x Novorizontino (SP)
Criciúma (SC) x Londrina (PR)
Náutico (PE) x Fortaleza (CE)
CRB (AL) x São Bernardo FC (SP)
Vila Nova (GO) x Botafogo (SP)

13ª RODADA (12/06 a 14/06)

Botafogo (SP) x Operário (PR)
São Bernardo FC (SP) x Sport (PE)
Athletic (MG) x Goiás (GO)
Londrina (PR) x Avaí (SC)
Fortaleza (CE) x América (MG)
Atlético (GO) x CRB (AL)
Criciúma (SC) x Ceará (CE)
Novorizontino (SP) x Náutico (PE)
Cuiabá (MT) x Vila Nova (GO)
Juventude (RS) x Ponte Preta (SP)

14ª RODADA (19/06 a 21/06)

Ponte Preta (SP) x Novorizontino (SP)
São Bernardo FC (SP) x Juventude (RS)
América (MG) x Criciúma (SC)
Londrina (PR) x Athletic (MG)
Ceará (CE) x Botafogo (SP)
Goiás (GO) x Operário (PR)
Avaí (SC) x Cuiabá (MT)
Sport (PE) x Atlético (GO)
CRB (AL) x Fortaleza (CE)
Vila Nova (GO) x Náutico (PE)

15ª RODADA (26/06 a 28/06)

Botafogo (SP) x CRB (AL)
Novorizontino (SP) x Vila Nova (GO)
Athletic (MG) x Avaí (SC)
Operário (PR) x América (MG)
Fortaleza (CE) x Sport (PE)
Atlético (GO) x Ponte Preta (SP)
Criciúma (SC) x São Bernardo FC (SP)
Náutico (PE) x Goiás (GO)
Cuiabá (MT) x Londrina (PR)
Juventude (RS) x Ceará (CE)

16ª RODADA (03/07 a 05/07)

Botafogo (SP) x Avaí (SC)
Novorizontino (SP) x Atlético (GO)
Athletic (MG) x Operário (PR)
Londrina (PR) x CRB (AL)
Fortaleza (CE) x Ponte Preta (SP)
Goiás (GO) x Ceará (CE)
Criciúma (SC) x Sport (PE)
Náutico (PE) x Juventude (RS)
Cuiabá (MT) x América (MG)
Vila Nova (GO) x São Bernardo FC (SP)

17ª RODADA (10/07 a 12/07)

Ponte Preta (SP) x Criciúma (SC)
São Bernardo FC (SP) x Cuiabá (MT)
América (MG) x Londrina (PR)
Operário (PR) x Novorizontino (SP)
Ceará (CE) x Athletic (MG)
Atlético (GO) x Fortaleza (CE)
Avaí (SC) x Náutico (PE)
Sport (PE) x Botafogo (SP)
CRB (AL) x Goiás (GO)
Juventude (RS) x Vila Nova (GO)

18ª RODADA (17/07 a 19/07)

Ponte Preta (SP) x Goiás (GO)
São Bernardo FC (SP) x Avaí (SC)
América (MG) x Ceará (CE)
Londrina (PR) x Botafogo (SP)
Fortaleza (CE) x Novorizontino (SP)
Atlético (GO) x Athletic (MG)
Criciúma (SC) x Vila Nova (GO)
Sport (PE) x Operário (PR)
CRB (AL) x Náutico (PE)
Juventude (RS) x Cuiabá (MT)

19ª RODADA (21/07 a 22/07)

Botafogo (SP) x Juventude (RS)
Novorizontino (SP) x Criciúma (SC)
Athletic (MG) x São Bernardo FC (SP)
Operário (PR) x Ponte Preta (SP)
Ceará (CE) x CRB (AL)
Goiás (GO) x Sport (PE)
Avaí (SC) x América (MG)
Náutico (PE) x Londrina (PR)
Cuiabá (MT) x Atlético (GO)
Vila Nova (GO) x Fortaleza (CE)

20ª RODADA (24/07 a 26/07)

Ponte Preta (SP) x Athletic (MG)
São Bernardo FC (SP) x Ceará (CE)
América (MG) x Goiás (GO)
Londrina (PR) x Novorizontino (SP)
Fortaleza (CE) x Botafogo (SP)
Atlético (GO) x Operário (PR)
Criciúma (SC) x Náutico (PE)
Sport (PE) x Cuiabá (MT)
CRB (AL) x Vila Nova (GO)
Juventude (RS) x Avaí (SC)

21ª RODADA (31/07 a 02/08)

Botafogo (SP) x América (MG)
Athletic (MG) x Criciúma (SC)
Operário (PR) x São Bernardo FC (SP)
Ceará (CE) x Ponte Preta (SP)
Goiás (GO) x Londrina (PR)
Avaí (SC) x CRB (AL)
Náutico (PE) x Atlético (GO)
Cuiabá (MT) x Fortaleza (CE)
Vila Nova (GO) x Sport (PE)
Novorizontino (SP) x Juventude (RS)

22ª RODADA (04/08 a 05/08)

Ponte Preta (SP) x Náutico (PE)
São Bernardo FC (SP) x Botafogo (SP)
América (MG) x Athletic (MG)
Operário (PR) x Avaí (SC)
Ceará (CE) x Cuiabá (MT)
Atlético (GO) x Vila Nova (GO)
Criciúma (SC) x Goiás (GO)
Sport (PE) x Londrina (PR)
CRB (AL) x Novorizontino (SP)
Juventude (RS) x Fortaleza (CE)

23ª RODADA (07/08 a 09/08)

Botafogo (SP) x Criciúma (SC)
Novorizontino (SP) x América (MG)
Athletic (MG) x CRB (AL)
Londrina (PR) x Atlético (GO)
Fortaleza (CE) x São Bernardo FC (SP)
Goiás (GO) x Juventude (RS)
Avaí (SC) x Sport (PE)
Náutico (PE) x Ceará (CE)
Cuiabá (MT) x Operário (PR)
Vila Nova (GO) x Ponte Preta (SP)

24ª RODADA (14/08 a 16/08)

Ponte Preta (SP) x Avaí (SC)
São Bernardo FC (SP) x Náutico (PE)
Athletic (MG) x Novorizontino (SP)
Operário (PR) x Vila Nova (GO)
Ceará (CE) x Londrina (PR)
Atlético (GO) x Botafogo (SP)
Criciúma (SC) x Fortaleza (CE)
Sport (PE)  

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/02/2026 09:52
    SIGA
    x