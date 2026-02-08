Vasco vence o Botafogo e evita clássico nas quartas do Carioca

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca, o Vasco venceu os reservas do Botafogo, também garantido, por 2 a 0, neste domingo (8), em São Januário, pela rodada 6 do Estadual. Com o resultado, o Cruz-Maltino sobe para a segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos. Pega, assim, o Volta Redonda, na próxima fase. Já o Glorioso, ponteiro do B, com nove, encontra o Flamengo. Os duelos serão disputados no próximo fim de semana, em pleno Carnaval.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Polo aquático
Vasco e Botafogo não conseguiram articular muitas jogadas diante do lamaçal que ficou o gramado de São Januário com a chuva que castigou o Rio de Janeiro neste fim de semana. Mas o time da casa, mais entrosado, chegou com mais frequência ao ataque. Tanto que conseguiu forçar a expulsão de Marquinhos para deixar o cenário favorável para o segundo tempo. O Alvinegro, por sua vez, foi um time improdutivo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Vasco, enfim, desacanta
O gol do Vasco era uma questão de tempo, e Brenner provou logo este cenário de cara. Aos dois minutos de jogo, o centroavante aproveitou furada de Valim e abriu o placar na Colina. Se o Botafogo, com 11, já não produzia nada. Com dez, então, sentiu o gol com muito mais facilidade. Tanto que Justino cometeu pênalti em Gómez. Coutinho bateu com segurança e garantiu o triunfo dos donos da casa.
VASCO x BOTAFOGO
Campeonato Carioca – Rodada 6
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 8/2/2026, às 18h (de Brasília)
Gols: Brenner, 3’/2ºT (1-0); Coutinho, 17’/2ºT (2-0)
VASCO: Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Piton; Barros, Mendes (Tchê Tchê, 37’/2ºT), Coutinho (Rojas, 34’/2ºT) e Moreira (BG, Intervalo); Gómez (Paulo Henrique, 38’/2ºT) e Brenner (Hinestroza, 28’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz
BOTAFOGO: Linck; Bastos, Barboza (Valim, Intervalo) e Justino; Kadu, Marquinhos, Barrera (Novaes, 36’/2ºT) e Abdias; Nathan (Toledo, Intervalo), Martins (Izaque, Intervalo) e Kadir (Valle, 27’/2ºT). Técnico: Martín Anselmi
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
VAR: Philip Georg Bennett
Cartão Amarelo: Robert Renan (VAS);
Cartão Vermelho: Marquinhos, 43’/1ºT (BOT)
Saiba Mais
- Esportes Rafaela Silva conquista ouro no Grand Slam de Paris de judô
- Esportes Adriano Gomes de Lima, multimedalhista paralímpico na natação, morre aos 52
- Esportes Jogos Olímpicos de Inverno: estrela do esqui alpino é resgatada após queda
- Esportes Brasil é eliminado pelo Canadá na primeira rodada da Copa Davis