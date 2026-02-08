Brasil é eliminado pelo Canadá na primeira rodada da Copa Davis

Orlando Luz e Rafael Matos (E), do Brasil, durante a partida de duplas contra Liam Draxl e Cleeve Harper, do Canadá, na primeira rodada do Qualificatório da Copa Davis - (crédito: JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Brasil não conseguiu manter a vantagem de 2 a 1 e foi eliminado na primeira rodada da Copa Davis pelo Canadá, que aproveitou o fator casa em Vancouver para virar o confronto para 3 a 2, graças à vitória decisiva de Liam Draxl sobre Gustavo Heide, por 6-3 e 6-4.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com seu principal jogador, João Fonseca, afastado por lesão, a equipe brasileira escalou uma equipe menos experiente que, inicialmente, deu esperanças de vitória após as vitórias de Heide em simples e de Orlando Luz e Rafael Matos nas duplas. .

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: João Fonseca espera superar decepção do Aberto da Austrália

Mas Draxl estragou os planos dos brasileiros ao garantir dois dos três pontos do Canadá, classificando a equipe para a próxima rodada, onde enfrentará o vencedor do confronto entre França e Eslováquia (atualmente empatado em 1 a 1).

Alemanha, Grã-Bretanha, Croácia, Chile e Áustria já haviam avançado para a segunda rodada.

A 'Final 8' da Copa Davis de 2026 será disputada em novembro em Bolonha, onde a Itália, atual tricampeã, já está classificada por ser o país anfitrião.

Leia também: Julgamento de acusados pela morte de torcedor do Vasco começa segunda

A equipe espanhola de Carlos Alcaraz, atual vice-campeã do torneio, lutará em setembro por uma vaga nesse torneio decisivo contra o Chile, que garantiu sua classificação ao vencer a Sérvia por um convincente 4 a 0 no sábado.



